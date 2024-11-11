Жертвами хакеров стали пользователи компьютеров, которые вбили в поиске: «законны ли бенгальские кошки в Австралии». Об этом сообщила компания SOPHOS, занимающаяся кибербезопасностью, призывая людей быть начеку при работе с поисковиками.

«Пользователи часто поддаются соблазну перейти по вредоносному рекламному ПО или ссылкам, замаскированным под легальный маркетинг или, в данном случае, под обычный поиск Google», — поясняет SOPHOS.

Хакеры нацелены на пользователей, которые включают в поиск слово «Австралия», поэтому граждане этой страны более уязвимы для подобных кибератак.

Как только человек нажимает на результат поиска, который выглядит достоверным, его личная информация, например, банковские реквизиты, похищается с помощью программы Gootloader. По данным компании, ПО также может заблокировать доступ пользователей к их собственным компьютерам.

Хотя поисковый запрос «бенгальские кошки» кажется относительно узкоспециализированным, его достаточно, чтобы стать жертвой киберпреступников. Пользователи становятся особенно уязвимы, так как даже при вводе чего-то безобидного личные данные могут украсть.

По данным SOPHOS, киберпреступники все чаще используют безобидные поисковые запросы Google, применяя тактику, известную как «SEO-отравление». Daily Mail описывает эту уловку как «коварный метод, с помощью которого преступники управляют результатами поисковых систем, чтобы вывести контролируемые ими веб-сайты наверх страницы». Компания призывает тех, кто мог стать жертвой «SEO-отравления», как можно скорее сменить свои пароли.

Недавно чипмейкер Qualcomm подтвердил, что хакеры взломали десятки его устройств, используя уязвимость нулевого дня — недостаток безопасности, который не был известен производителю оборудования.