Ни один родитель не хочет видеть, как его ребенку становится скучно и неинтересно в школе. Большинство из них даже не понимают, когда дети теряют интерес к учебе, говорит автор и исследователь в области воспитания Дженни Андерсон. По ее словам, независимо от того, сколько лет детям, нужно поощрять их любопытство и помогать им развивать любовь к учебе на всю жизнь. Она рассказала CNBC шесть способов, как это сделать.

Андерсон утверждает, что родители должны активно поощрять своих детей быть более любознательными и искать возможности для обучения. Делать это можно, не прибегая к назойливости. Она в соавторстве с экспертом в области образования Ребеккой Уинтроп ранее написала книгу под названием «Отстраненный подросток».

Согласно опросу 65 тыс. учеников с третьего по двенадцатый класс, который Уинтроп провела совместно с Институтом Брукингса, 75% третьеклассников заявили, что «любят» школу. Всего 25% десятиклассников сказали то же самое. При этом 65% родителей десятиклассников считают, что их дети любят школу.

Дети, которые увлечены учебой в школе, любознательны и мотивированы к самообразованию, показывают более высокие результаты в учебе. Они также развивают навыки и черты характера, которые помогут им в долгосрочной перспективе.

Как показывают исследования, любознательные и внутренне мотивированные дети с большей вероятностью вырастут счастливыми и успешными взрослыми. Однако в последние годы активность учащихся в США снизилась.

По данным исследования 2024 года, проведенного The Harris Poll для Discovery Education, пандемия негативно повлияла на учащихся по всему миру, а почти половина американских учителей считают, что их ученики сейчас менее вовлечены в учебу, чем в 2019 году.

Вот шесть рекомендаций от Андерсон, которые помогут родителям развить любопытство детей и их любовь к учебе на всю жизнь:

1. Позволяйте детям самостоятельно принимать решения

Андерсон утверждает, что иногда нужно позволять детям принимать самостоятельные решения, даже если это означает, что они столкнутся с последствиями своих действий. Например, вместо того чтобы диктовать строгий график выполнения домашнего задания, родители могут попробовать предоставить детям свободу самим определять его.

Однако родители по-прежнему должны устанавливать жесткие границы. Автор бестселлеров и эксперт по воспитанию детей Эстер Войцицки отмечает, что ожидание того, что домашнее задание будет сделано, должно быть всегда, но предоставление детям самостоятельности в этих границах может помочь им развить уверенность и мотивацию, чтобы принимать правильные решения самостоятельно.

«Мы поддерживаем их, пока они принимают множество крайне неудачных решений, чтобы научиться принимать более правильные, — говорит Андерсон. — Чтобы, когда они покинут дом, смогли принимать правильные решения».

2. Избегайте комментариев типа «Я не математик»

По словам Андерсон, нужно учить детей «мышлению роста», которое подразумевает, что родительские знания и способности — это навыки, которые можно развить со временем. Люди, придерживающиеся противоположного подхода — «фиксированного мышления», — как правило, менее мотивированы к решению новых задач. Поэтому, она утверждает, что родителям следует избегать таких комментариев, как «Я не математик. Я не занимаюсь наукой».

«Эти вещи заразительны», — сказала она, добавив, что родители должны поощрять своих детей продолжать попытки, если у них что-то не получается сразу. «Математика очень важна в мире, и если ты не понимаешь, давай поможем тебе. Всех можно научить, мозги податливы», — такую фразу предлагает Андерсон.

3. Обсуждайте то, что дети изучают в школе

Эксперт задает своим детям конкретные вопросы после уроков, чтобы заставить их говорить о том, что им понравилось или не понравилось в тот день, например: «Чем ты занимаешься в классе? Препарирование лягушки было очень противным?».

Эти вопросы показывают, что родители искренне интересуются повседневным опытом своих детей в школе, укрепляет их доверие, побуждает детей открываться и помогает им считать свои интересы и чувства обоснованными.

Андерсон также отмечает, что такие беседы помогают детям развить самосознание и уверенность в себе, которые необходимы для самореализации во взрослой жизни.

«На всех этих учебных порталах можно узнать, чем они занимались в школе — не для того, чтобы следить за ними, не для того, чтобы наблюдать за ними, а для того, чтобы интересоваться их жизнью», — говорит она.

4. Спрашивайте о «хорошем», а не о «плохом»

По словам Андерсон, во время ежедневных бесед не стоит сразу же спрашивать о самых неприятных для детей предметах. Наводящие вопросы на щекотливые темы могут вызвать у ребенка еще большее беспокойство и нежелание рассказывать о том, как прошел день, что может сорвать дальнейший разговор.

«Поговорите о чем-нибудь хорошем, что произошло за день, и пусть эта бочка немного наполнится, — говорит эксперт. — Затем можно осторожно перейти к более сложной теме: “Все ли в порядке в биологии? Есть ли что-нибудь, о чем ты хотел бы поговорить?”».

Дженнифер Бриени Уоллес, еще один исследователь и автор, пишущий о воспитании детей, согласна с этим. Она утверждает, что никогда не следует начинать эти разговоры с прямых вопросов вроде «Ты получил оценку за ту работу по истории?». Вместо этого она советует сказать: «Что ты ел сегодня на обед?». По ее словам, такое начало приводит к более глубоким разговорам с детьми о социальной динамике, дружбе, здоровье и благополучии.

5. Расскажите о своих ошибках и о том, как вы на них учились

Андерсон, бывший репортер New York Times, однажды допустила «большую ошибку» в одной из своих статей, которая привела к печатному опровержению. Дома она посчитала нужным рассказать об этом своим детям.

«Они были в ужасе, — говорит она. — Я сказала, что люди постоянно совершают подобные ошибки. Конечно, вы сами виноваты, вам приходится все исправлять, и это очень унизительно. Но жизнь продолжается».

Профессор психологии Брайантского университета Эллисон Батлер ранее рассказала, что прозрачность в отношении своих ошибок, прошлых или настоящих, и уроков, которые вы из них извлекли, может помочь ослабить перфекционистские наклонности детей. Она утверждает, что перфекционизм может быть парализующим, не позволяя детям идти на необходимый риск или следовать своему любопытству.

6. Свяжите определенные предметы в школе с интересами ребенка

По данным опроса Брукингского института, только 29% десятиклассников говорят, что в школе они изучают темы, которые их интересуют. Андерсон отмечает, что родители и учителя должны связать то, что происходит в классе, с тем, что происходит в мире.

Например, если ребенок любит видеоигры, родитель может обсудить, какие школьные предметы преподают навыки, необходимые для их создания — искусство, математику, физику, информатику. По словам Андерсон, дети не всегда находят эти связи очевидными, и иногда им нужно помочь понять, как их школьные предметы связаны с их внешними интересами. «Вы знаете, чем интересуется ваш ребенок, поэтому вы можете попытаться соединить эти точки», — заключает она.

Воспитание детей для многих является непростым процессом. Каждый родитель мечтает вырастить счастливого ребенка, способного раскрыть свой потенциал. Психотерапевт, клинический социальный работник и преподаватель Северо-Восточного университета Эми Морин поделилась десятью фразами, которые помогут детям преодолевать трудности.