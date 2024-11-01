Популярный тренер и инструктор в LinkedIn Learning Скотт Маутц считает, что достижение успеха начинается с осознания того, насколько вы уже успешны. Успех — это не только то, сколько денег вы зарабатываете, какую должность занимаете или чего достигли. Настоящий успех следует понимать шире, говорит Маутц и предлагает ответить на шесть вопросов, чтобы оценить насколько вы сейчас успешны.

«Как эксперта по лидерству и успеху, меня часто спрашивают о секретах успеха. Мой первый ответ всегда такой: “Прежде чем начать что-то менять, добавлять или убирать, потратьте немного времени на то, чтобы все оценить”», — говорит Маутц, который также был топ менеджером Procter & Gamble.

«Истинная мера успеха требует самоанализа по ряду вопросов, выходящих за рамки типичных “сколько” и “насколько высоко”. Если вы можете ответить “да” на следующие шесть вопросов, то вы более успешны, чем вы думали», — говорит эксперт.

1. Живете ли вы в соответствии со своими ценностями?

По словам Маутца, то, что вы делаете каждый день, это то, кто вы есть. Даже, казалось бы, незначительные поступки, оставляют долгосрочное впечатление. «Вопрос в том, выбираете ли вы вести себя в соответствии со своими ценностями. Например, если основная ценность — доброта, добры ли вы всегда, даже когда это трудно?», — говорит он.

Осознанное следование своим ценностям показывает, что вы сосредоточены и дисциплинированы. И то и другое является признаками успеха. Непросто четко сформулировать свои ценности, не говоря уже о том, чтобы жить в соответствии с ними, отмечает эксперт.

2. Работаете ли вы над собой?

Каждый человек сосредоточен на своей работе и повседневной рутине. Но иногда мы зацикливаемся на привычках или процессах, которые больше не приносят пользы, говорит Маутц. Больший успех достигается благодаря работе над собой.

«Делаете ли вы время от времени шаг назад, чтобы представить себе жизнь, которой вы действительно хотите жить, и человека, которым вы действительно хотите быть? Вы размышляете, чтобы понять, туда ли вы направляетесь, куда действительно хотите идти?, — говорит эксперт. — Именно так вы замечаете вредные привычки или модели поведения и даете себе шанс изменить их».

3. Цените ли вы то, что имеете?

«Я знаю по собственному опыту, что легко поддаться чувству, будто того, что у тебя есть, всегда недостаточно, постоянно искать что-то новое, следующую ступеньку лестницы, на которую можно подняться», — объясняет Маутц.

Умение постоянно выражать благодарность за все, что у вас есть и чего вы уже достигли, вместо того, чтобы постоянно требовать большего, является ключевой чертой самых успешных людей, добавляет он.

4. Есть ли у вас установка на рост?

«Стремясь к успеху, вы будете совершать ошибки, но дело в том, как вы реагируете. Позволяете ли вы ошибкам сломить вас? Или вы считаете себя успешным только в том случае, если вы совершаете ошибки, постоянно совершенствуясь и адаптируясь в процессе?», — говорит эксперт.

5. Готовы ли вы к новым возможностям?

«Настоящий успех требует, чтобы вы полюбили процесс совершенствования и достижения, а не только само достижение, — отмечает Маутц. — Иногда это может быть сложно, особенно когда работа может казаться монотонной, неинтересной или далекой от того, что вы в конечном итоге стремитесь делать. Но именно внимание к мелочам окупается в большие моменты».

«Например, меня часто спрашивают о том, как стать профессиональным оратором. Люди говорят мне: “Я бы хотел получать деньги за то, чтобы говорить на сцене в течение часа”. Но для этого требуется провести серьезные исследования, направленные на поиск идей, за которые вам будут готовы платить, а также часы подготовки самой речи. Это целый процесс», — говорит эксперт.

6. Пытаетесь ли вы достичь своих целей, а не чужих?

«Недавно моя подруга сказала мне, что считает себя неудачницей, потому что не получила желаемого повышения. Но когда я подтолкнул ее к определению того, что на самом деле означает для нее успех, это оказалось совсем не повышение, — рассказывает Маутц. — Она попала в ловушку, думая: “Вот чего я должна хотеть”. Она поняла, что успех для нее — это иметь команду, которую она могла бы обучать и развивать, то, чего она могла достичь в той позиции, которую уже занимала».

«Это разбивает мне сердце, когда я слышу, как кто-то говорит, что не чувствует себя успешным, основываясь на чьем-то другом определении, а не на своем собственном. Когда вы определите, что успех означает именно для вас, вы обнаружите, насколько уже успешны», — говорит эксперт.

Балансирование между такими обязанностями, как работа и забота о семье, часто приводит к тому, что собственное здоровье и самочувствие отходят на второй план. Кейси Таллент, психолог из Центра настроения и тревоги Pathlight, советует добавлять «5 дней здоровья» ежемесячно в свой календарь.