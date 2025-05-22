Более половины (60%) россиян положительно относятся к применению нейросетей в учебе и работе, а 56% готовы смотреть фильмы или играть в игры, созданные искусственным интеллектом (ИИ), следует из данных опроса магазина приложений RuStore совместно с Почтой Mail. Подробности — в распоряжении «Инк.»

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Самый популярный сценарий — поиск ответов на вопросы (66%), за ним следуют генерация медиафайлов (15%), написание текстов (10%) и пересказ информации (7%).

Пользователи чаще всего взаимодействуют с ИИ через сайты (48%), встроенные функции сервисов (27%) и чат-боты (16%), а отдельные приложения скачивают лишь 9%.

Директор по продукту RuStore Олег Афанасьев отметил, что пользователи потратили миллионы рублей на подписку ChatGPT через Киоск RuStore, а поисковые запросы по ИИ выросли в полтора раза.

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Руководитель направления машинного обучения Почты Mail Дмитрий Меркушов добавил, что суммаризация писем и генерация текстов являются наиболее востребованными сценариями использования нейросетей. Они экономят время пользователей, а метрики показывают устойчивое доверие к функциям с искусственным интеллектом.

Опрос проводился в мае 2025 года среди читателей Hi-Tech Mail. В нем приняли участие 3800 человек из разных регионов России