В III квартале 2024 года на первичном рынке «старой» Москвы совершено 13 268 сделок по ДДУ на 702,1 тыс. кв. м. В самом востребованном проекте проданы 443 квартиры общей площадью 27,1 тыс. кв. м, об этом сообщила редакции Inc. риелторская и консалтинговая компания «Метриум». Средняя цена за 1 кв. м. в столице при этом в среднем — 604,9 тыс. руб.

По предоставленным данным, в III квартале 2024 года в массовом сегменте были совершены 5 623 сделки по ДДУ — на 51,2% меньше, чем в аналогичный период 2023 года, и на 38,1% меньше, чем во II квартале 2024 года.

Лидером в списке самых продаваемых массовых новостроек второй раз подряд стал ЖК «Лучи» от группы «ЛСР». В III квартале 2024 года в этом комплексе заключены 407 договоров долевого участия (в среднем 136 сделок в месяц), что составляет 7,2% от числа ДДУ в массовом сегменте. Больше всего квартир (277) реализовано в июле. Средняя цена за 1 кв. м в проекте в сентябре 2024 года составила 384,7 тыс. руб.

Второе место занимает проект Level Group «Level Южнопортовая». В июле — сентябре в нем совершены 318 сделок (в среднем 106 в месяц), что составляет 5,7% от всех покупок в массовом сегменте. Наиболее успешным периодом стал август — 136 сделок. Стоимость 1 кв. м в «Level Южнопортовая» в среднем составила 350,2 тыс. руб.

Жилой комплекс «Метроном» от компании «Брусника» занимает третье место среди самых продаваемых новостроек. За прошедший квартал в нем были проданы 256 квартир (в среднем 85 сделок в месяц), или 4,6% от общего количества лотов, реализованных в массовом сегменте. Самым успешным месяцем стал июль — 114 сделок. Средняя цена за кв. м в «Метрономе» в сентябре составила 337,7 тыс. руб.

На первичном рынке бизнес-класса Москвы в III квартале 2024 года были совершены 6040 сделок по ДДУ — по данным аналитиков, на 33,7% меньше, чем в аналогичный период 2023 года, и на 20,8% меньше, чем во II квартале 2024 года.

ЖК Shagal от группы «Эталон» занял первое место по продажам новостроек бизнес-класса. Лидером ЖК стал третий квартал подряд. В III квартале 2024 года в нем заключены 443 договора долевого участия (в среднем 148 сделок в месяц), что составляет 7,3% от числа ДДУ в бизнес-классе. Наибольшее число сделок заключено в августе — 166 квартир. Средняя цена за кв. м в проекте в сентябре 2024 года составила 474,1 тыс. руб.

Второе место занимает проект группы «ЛСР» Wave. За минувший квартал в нем совершены 265 сделок (в среднем 88 в месяц), то есть 4,4% от всех покупок в бизнес-классе. Больше всего продаж в июле — 164 квартиры. В Wave по итогам III квартала стоимость 1 кв. м составила 450,1 тыс. руб.

Третье место занимают корпуса бизнес-класса жилого комплекса «Остров» компании «Донстрой». В июле — сентябре 2024 года в нем были проданы 227 квартир (в среднем 76 сделок в месяц), или 3,8% от общего количества лотов, реализованных в бизнес-классе. Самым успешным месяцем стал сентябрь — 138 сделок. По итогам III квартала 2024 года средняя цена в корпусах бизнес-класса комплекса составила 606,9 тыс. руб. за 1 кв. м.

По информации, предоставленной «Метриумом», в рейтинг самых продаваемых комплексов бизнес-класса попали два проекта со стартом в III квартале: мультиквартал VEER от MR Group и единственный в рейтинге проект точечной застройки — ЖК Sokolniki от Stone.

В премиальных новостройках Москвы, по данным аналитиков, в III квартале 2024 года были проданы по ДДУ 106,807 тыс. кв. м, что на 11,7% меньше, чем в аналогичный период 2023 года, и на 15,2% меньше, чем во II квартале 2024 года.

Первое место по продажам в премиальном сегменте заняли корпуса премиум-класса жилого комплекса «Остров» от «Донстроя». За июль —сентябрь в них проданы 7 448 кв. м квартир (7% от общего объема реализованной площади в сегменте). Средняя цена кв. м в премиальных корпусах «Острова» в сентябре 2024 года составила 601,9 тыс. руб.

Второе место по количеству продаж занял жилой квартал «Прайм Парк» от Optima Development. За III квартал в нем продан 6 401 кв. м (6% от общего объема реализованной площади). 1 кв. м жилья в «Прайм Парке» по итогам сентября стоил в среднем 750,4 тыс. руб.

Третье место по продажам в премиальном сегменте занял ЖК «Republic Пресня» от Forma. В III квартале 2024 года в проекте реализованы 6 149 кв. м, что составляет 5,8% от общего объема проданной площади. Средняя цена кв. м в конце сентября 2024 года здесь составляла 706,2 тыс. руб.

В элитных новостройках Москвы в III квартале 2024 года по ДДУ были проданы 24,810 тыс. кв. м, что на 27,7% больше, чем в аналогичный период 2023 года, и на 26,7% больше, чем во II квартале 2024 года. Отмечается, что данный показатель не в полной мере отражает динамику потребительского интереса. В элитном сегменте срок экспонирования квартир и апартаментов нередко составляет несколько лет, в связи с чем многие лоты реализуются по договорам купли-продажи.

По итогам III квартала 2024 года первое место занял жилой комплекс «Vesper Кутузовский» от Vesper. По итогам квартала, в нем проданы 4 238 кв. м (17,1% от общего объема реализованной площади в сегменте). Средняя цена за 1 кв. м в «Vesper Кутузовском» в сентябре 2024 года составила 1,07 млн руб.

Второе место занимает жилой комплекс «Вишневый сад» от AB Development. За III квартал в нем проданы 2 052 кв. м (8,3% от общего объема реализованной площади). В «Вишневом саду», по итогам сентября, средняя стоимость 1 кв. м составила 1,48 млн руб.

Третье место досталось ЖК «Фрунзенская набережная» от Sminex. В III квартале 2024 года в проекте реализованы 1 890 кв. м, что составляет 7,6% от общего объема проданной площади. Средняя цена за 1 кв. м в конце сентября 2024 года здесь составляла 2,8 млн руб.

Ранее сообщалось, что в сентябре продажи первичного жилья в российских городах-миллионниках выросли относительно августа на 18% — до 19,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Это свидетельствует о восстановлении спроса на новостройки после отмены массовой льготной ипотеки.