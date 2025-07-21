Каждый второй житель Москвы получает от 10 до 30 сообщений каждый час. Это показало исследование сервиса Контур. Толк, проведенное летом 2025 года, среди 1,2 тыс. респондентов. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Оказалось, что почти половина москвичей (47%) ежечасно получают от 10 до 30 сообщений, что создает постоянную нагрузку на внимание и психику. При этом подавляющее большинство (88%) продолжают использовать одни и те же мессенджеры и для работы, и для личного общения.

Ситуация усугубляется тем, что 61% опрошенных тратят по 1−2 часа каждый день только на поиск нужной информации в этом потоке сообщений.

Каждый четвертый респондент (26%) признался, что часто откладывает ответы из-за развивающейся тревожности, а 37% испытывают хроническую усталость от самого факта необходимости быть постоянно на связи.

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В попытках справиться с цифровой перегрузкой 29% москвичей задумываются о переходе на отдельные мессенджеры для работы. Еще 26% уже пробуют эту практику, а 21% радикально решают проблему, полностью отключая уведомления после рабочего дня.

Наиболее популярными платформами, где происходит смешение рабочих и личных коммуникаций, остаются Telegram (его используют 80,5% опрошенных) и WhatsApp (66,5%). Эксперты отмечают, что именно в этих приложениях особенно заметен эффект «цифрового перегруза», когда границы между работой и личной жизнью полностью стираются.

Павел Скрипниченко, представитель Контур. Толк, подчеркивает, что проблема особенно остро стоит для удаленных сотрудников. По его словам, без системных изменений в корпоративной культуре коммуникаций индивидуальные попытки справиться с потоком сообщений дают лишь временный эффект.



