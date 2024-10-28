Эксперты подсчитали долю нераспроданных новостроек в 16 городах-миллионниках. Для расчетов они использовали текущий проектный объем (1 кв. м в стадии строительства), из которого вычитался метраж заключенных сделок. Также аналитики рассчитали срок реализации этих объемов, сообщили в РБК, ссылаясь на исследование аналитиков bnMAP.pro.

Аналитики рассчитали количество лет для реализации нераспроданной недвижимости с учетом средних темпов продаж. Были смоделированы два сценария — оптимистичный и пессимистичный.

Первый предусматривает темпы реализации, сходные со среднемесячными темпами за последние 12 месяцев, когда еще действовала льготная субсидированная ипотека. Второй основан на темпах реализации за последние три месяца, когда у рынка нет мощной господдержки, а средняя ипотечная ставка стала заградительной.

В результате исследования выяснилось, что сейчас максимальная доля нераспроданных новостроек отмечена в Челябинске и Краснодаре, — 66%. В Челябинске строится и проектируется около 489 тыс. кв. м жилья, из них 322,2 тыс. кв. м остаются нераспроданным. В Краснодаре строится 4,3 млн кв. м жилья, из них 2,8 млн кв. м, или 75%, не распродано.

В Воронеже строится и проектируется 1,2 млн кв. м жилья, а нераспроданными остаются 771,3 тыс. кв. м. В Волгограде не распроданы 406,1 тыс. из 639,5 тыс. кв. м. Доля нераспроданных новостроек в этих городах составляет 64%

Также среди лидеров по нераспроданному жилью — Ростов-на-Дону, с долей в 62%. Здесь строится 2,1 млн кв. м жилья, из них к продаже доступны 1,3 млн кв. м. Меньшие проектные остатки в новостройках отмечены в Санкт-Петербурге (50%, 2,5 млн кв. м), Москве (52%, 8,3 млн кв. м) и Омске (52%, 183,8 тыс. кв. м), а также в Нижнем Новгороде (53%, 407,5 тыс. кв. м).

«Однако площадь проектных остатков сильно отличается в разных городах: например, в Челябинске это всего 322,3 тыс. кв. м, а в Краснодаре — 2,8 млн кв. м, при этом доля остатков в этих городах одинаковая», — уточнили аналитики.

Исследователи подчеркивают, что сама по себе доля проектных остатков в каждом городе не определяет дальнейшее развитие рынка новостроек. Поэтому аналитики рассчитали среднемесячные темпы продаж в корпусах на стадии строительства и в реализации на октябрь 2024 года. На их основе составлены оптимистичный и пессимистичный прогнозы реализации проектных остатков.

При пессимистичном сценарии, основанном на продажах за последние три месяца, квартиры в новостройках будут продаваться от 1,7 года до почти шести лет. Дольше всего — в Самаре (5,8 года), Казани (5,6 года), Ростове-на-Дону (4,7 года).

Быстрее всего строящееся жилье в этих условиях будет распродано в Санкт-Петербурге — за 1,7 года. В Нижнем Новгороде и Омске новостройки будут распроданы за 1,9 года. Третьей в списке станет Москва — тут строящееся жилье может быть распродано за два года.

При оптимистичном прогнозе, который основан на средних темпах продаж за последний год, когда действовала широкая ипотечная госпрограмма, новостройки в крупных городах в среднем будут распроданы в срок от 1,6 до 3,3 года.

Дольше всего строящееся жилье будет продаваться в Самаре — за 3,2 года, Казани — за 3,1 года, в Уфе — за 2,8 года. Быстрее всего новостройки будут распроданы в Нижнем Новгороде и Омске — за 1,6 года. Одни из самых быстрых сроков реализации строящегося жилья также зафиксированы в Санкт-Петербурге (1,7 года) и Челябинске (1,9 года).

При этом в Москве и Петербурге показатели схожи с пессимистичными расчетами, продажи в них будут идти примерно одинаково. Это связано со спецификой столичных рынков, пояснили аналитики.

Ранее сообщалось, что после отмены общей льготной ипотеки количество нераспроданного жилья в строящихся жилых комплексах увеличилось в каждом регионе России. Наиболее существенный прирост наблюдается в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах.