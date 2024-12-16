Как показало недавнее исследование, 2/3 тропических ключевых территорий биоразнообразия (KBA) переживают серьезные температурные изменения, что ставит под угрозу местные виды с узкой толерантностью к климату. Эти природные зоны обозначены как наиболее важные местообитания для сохранения видов во всем мире. Разрушиться могут целые экосистемы.

Авторы исследования проанализировали данные о температуре тропических лесов по всему миру за последние 30 лет. Они обнаружили, что 66% этих территорий сейчас сталкиваются с тем, что ученые называют новыми температурными режимами: более 40% показаний температуры превышают ранее зарегистрированные диапазоны.

Остальная треть территорий еще не подвергалась этим перепадам температур. Исследователи полагают, что эти районы могут стать важными убежищами, помогающими поддерживать биоразнообразие.

«Под пологом тропических лесов в стабильном климате существует богатое биоразнообразие, — говорит доктор Бриттани Трю. — Таким образом, виды там подвергаются особенно высокому риску из-за новых годовых температурных режимов, поскольку они развивались в узком диапазоне условий. Они могут выдержать лишь небольшое потепление сверх того, к которому они привыкли».

Глобальная программа по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года включает цель, согласно которой к 2030 году не менее 30% земельных площадей в мире должно быть сохранено. Ключевые территории биоразнообразия, в частности, определены в качестве основного приоритета для достижения этой цели.

Доктор Александр Лис, преподаватель кафедры биоразнообразия в Университете Манчестер Метрополитен, отмечает, что нынешнего объема политического и экономического капитала, направляемого на сохранение биоразнообразия, недостаточно. По его словам, выбор новых охраняемых территорий должен учитывать влияние изменений климата на эти объекты при оценке приоритетов.

При этом KBA не получают официальную защиту автоматически — это решается национальными правительствами в определенных районах. В документе подчеркивается, что из 34% тропических лесных KBA, где еще не зафиксированы новые температурные режимы, более половины в настоящее время не защищены. По словам доктора Трю, миру нужна «климатически разумная» политика, которая защитит эти жизненно важные убежища.

Исследователи использовали измерения температуры, спутниковые данные и модель микроклимата для оценки почасовых температур у поверхности земли в тропических KBA мира. Доля ключевых территорий с новыми температурными режимами в Африке и Латинской Америке была особенно высокой (72% и 59%), в то время как в Азии и Океании число KBA, которые подверглись изменениям, было меньше (49%).

Некоторые KBA в Латинской Америке (2,9%) и небольшое количество в Азии и Океании (0,4%) недавно перешли на радикально новые температурные режимы — более 80% измерений температуры выходят за рамки предыдущего диапазона. В Латинской Америке все эти KBA располагались в Эквадоре, Колумбии, Венесуэле и Панаме, больше всего пострадали тропические Анды.

Недавно ученые заявили о беспрецедентном изменении климата — человечество в этом году наблюдает быстро усиливающиеся тропические штормы, пожары уничтожают города, а засуха высушила огромные реки и оставила целые участки пустых русел. Средняя температура вырастет на 2,7 °C вместо ранее прогнозируемых 1,5°C.