Кинематографический 2025 год обещает быть по-настоящему грандиозным. Нас ждут возвращения культовых героев, новые главы в любимых вселенных и амбициозные проекты от лучших режиссеров мира. От супергеройских блокбастеров до долгожданных сиквелов — мы собрали 7 самых ожидаемых фильмов, которые нельзя пропустить.

WarnerMedia

Супермен (реж. Джеймс Ганн)

Это не просто очередной фильм о Человеке из стали. Это официальный старт новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Зрителей ждет история о молодом Кларке Кенте, который пытается найти баланс между своим криптонским наследием и человеческим воспитанием. Ожидается свежий взгляд на канон, фирменный юмор и стиль Ганна.

Фантастическая четверка

После нескольких не самых удачных попыток первая семья Marvel наконец-то дебютирует в рамках основной киновселенной (MCU). Детали сюжета держатся в секрете, но кастинг (Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак) и обещание ретро-футуристической стилистики 60-х годов вызывают огромный интерес.

Аватар 3 (название уточняется)

Джеймс Кэмерон продолжает свое эпическое путешествие по Пандоре. Третья часть обещает познакомить нас с «народом пепла»— враждебной фракцией На’ви, живущей в вулканических регионах. Нас ждут новые невероятные биомы, еще более совершенная графика и, без сомнения, очередной кассовый рекорд.

Капитан Америка: Дивный новый мир

Сэм Уилсон (Энтони Маки) окончательно принимает на себя мантию Капитана Америки. Ему предстоит столкнуться не только с новыми угрозами, но и с недоверием правительства и общества. Фильм обещает быть скорее политическим триллером в духе «Другой войны», чем стандартным супергеройским боевиком.

Миссия невыполнима 8 (название уточняется)

Том Круз возвращается в роли Итана Ханта, чтобы в очередной раз спасти мир, выполняя немыслимые трюки. После захватывающей седьмой части франшиза находится на пике формы, и фанаты ждут еще более изобретательного экшена и напряженного сюжета.

Как приручить дракона (игровой фильм)

Одна из самых любимых анимационных трилогий в истории получает игровое переосмысление. Студия Universal делает большую ставку на этот проект, обещая сохранить дух и магию оригинала, но с использованием передовых визуальных эффектов для создания драконов.

Злая: Часть вторая

Первая часть музыкального фэнтези стала настоящим хитом, и завершение истории ведьм из страны Оз — одно из главных кинособытий года. Зрителей ждет грандиозный финал, еще больше великолепных песен и захватывающее зрелище.