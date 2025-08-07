Кинематографический 2025 год обещает быть по-настоящему грандиозным. Нас ждут возвращения культовых героев, новые главы в любимых вселенных и амбициозные проекты от лучших режиссеров мира. От супергеройских блокбастеров до долгожданных сиквелов — мы собрали 7 самых ожидаемых фильмов, которые нельзя пропустить.
Это не просто очередной фильм о Человеке из стали. Это официальный старт новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Зрителей ждет история о молодом Кларке Кенте, который пытается найти баланс между своим криптонским наследием и человеческим воспитанием. Ожидается свежий взгляд на канон, фирменный юмор и стиль Ганна.
После нескольких не самых удачных попыток первая семья Marvel наконец-то дебютирует в рамках основной киновселенной (MCU). Детали сюжета держатся в секрете, но кастинг (Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак) и обещание ретро-футуристической стилистики 60-х годов вызывают огромный интерес.
Джеймс Кэмерон продолжает свое эпическое путешествие по Пандоре. Третья часть обещает познакомить нас с «народом пепла»— враждебной фракцией На’ви, живущей в вулканических регионах. Нас ждут новые невероятные биомы, еще более совершенная графика и, без сомнения, очередной кассовый рекорд.
Сэм Уилсон (Энтони Маки) окончательно принимает на себя мантию Капитана Америки. Ему предстоит столкнуться не только с новыми угрозами, но и с недоверием правительства и общества. Фильм обещает быть скорее политическим триллером в духе «Другой войны», чем стандартным супергеройским боевиком.
Том Круз возвращается в роли Итана Ханта, чтобы в очередной раз спасти мир, выполняя немыслимые трюки. После захватывающей седьмой части франшиза находится на пике формы, и фанаты ждут еще более изобретательного экшена и напряженного сюжета.
Одна из самых любимых анимационных трилогий в истории получает игровое переосмысление. Студия Universal делает большую ставку на этот проект, обещая сохранить дух и магию оригинала, но с использованием передовых визуальных эффектов для создания драконов.
Первая часть музыкального фэнтези стала настоящим хитом, и завершение истории ведьм из страны Оз — одно из главных кинособытий года. Зрителей ждет грандиозный финал, еще больше великолепных песен и захватывающее зрелище.