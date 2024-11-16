Популярность социальных сетей, как для деловой коммуникации, так и для личного общения, продолжает расти. Агрегатор мессенджеров и социальных сетей Pact, совместно с коммуникационным агентством «Дела PR» провел исследование и выяснил, какие мессенджеры бизнес использует для продаж и общения с клиентами. Результаты исследования — в распоряжении редакции Inc.
По данным Mediascope, россияне проводят в мессенджерах 20% экранного времени. Вместе с этим более 63% сделок осуществляется через мессенджеры, а около 72% компаний выбирают Telegram в качестве платформы для продаж. Согласно исследованию, 67% отделов продаж используют мессенджеры для консультирования клиентов, 57% отправляют информационные рассылки, а 55% оказывают поддержку после оплаты товаров или услуг.
Каждая вторая компания использует этот канал для уведомлений об изменениях в статусе заказов, например, по поводу темпов производства или сроков доставки. Также через мессенджеры в России оформляется 49% заказов и сделок, а 40,8% компаний с их помощью запускают рекламу.
Более 60% респондентов считают, что осуществлять продажи через мессенджеры проще. Более половины таким образом получают больше обратной связи, а почти 45% отметили, что в мессенджерах клиенты отвечают чаще. Лишь малое количество маркетологов заявили, что переход на мессенджеры никак не повлиял на рабочие процессы. Примерно 40,8% сообщили, что теперь им нужно больше общаться в письменной форме.
Касательно скорости совершения сделок, более 79% уверены, что общение в мессенджерах ускоряет этот процесс, в то время как 13,6% полагают, что это зависит от характера товара или услуги. Согласно результатам опроса, более половины опрошенных подтверждают, что через мессенджеры заключается не менее половины всех сделок в их компаниях.
Каждый пятый (20,6%) респондент отметил, что доля сделок, совершаемых через мессенджеры, составляет от 25 до 50%. При этом 11,4% компаний заявили, что через эту коммуникацию у них осуществляется менее четверти сделок.
По словам генерального директора и основателя Pact.im Сергея Будякова, мессенджеры стремительно превращаются в эффективный канал продаж благодаря возможности мгновенной связи с клиентами. Компании быстро реагируют на запросы и предлагают персонализированный сервис без навязывания продаж, что удерживает внимание до самой сделки. Специальные сервисы-агрегаторы позволяют видеть все переписки в режиме одного окна и моментально переключаться между ними, что делает рабочий процесс максимально комфортным.
Чаще всего компаниями используется несколько мессенджеров. Среди них лидирует Telegram, который выбирают 71,9% компаний. За ним следуют WhatsApp Messenger (60%) и WhatsApp Business (40%). Viber для продаж востребован только у 17,5% компаний, и лишь немногие используют другие менее популярные мессенджеры.
В большинстве случаев российский бизнес переводит коммуникацию в мессенджеры с целью быстрого реагирования на запросы клиентов. Так ответили 82,9% опрошенных специалистов. Кроме того, примерно четверть респондентов указали на такие цели, как:
Яна Воронина, директор по развитию коммуникационного агентства «Дела PR», подчеркивает, что мессенджеры не ограничиваются возможностями быстрых продаж. Для компаний они представляют важное пространство для создания комьюнити с целевой аудиторией, что позволяет активно взаимодействовать и укреплять связь с клиентами.
Несмотря на явные преимущества мессенджеров, компании могут столкнуться с такими проблемами, как блокировка аккаунтов из-за массовых рассылок, трудности с анализом эффективности продаж или наличие привязки к одному менеджеру. Однако современные инструменты позволяют легко исправить эти сложности. Например, вероятность блокировки можно минимизировать с помощью WhatsApp Business API (WABA), а привязку клиента к конкретному менеджеру — внедрением сервисов, которые позволяют видеть и вести все переписки в режиме одного окна.
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