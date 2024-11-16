Популярность социальных сетей, как для деловой коммуникации, так и для личного общения, продолжает расти. Агрегатор мессенджеров и социальных сетей Pact, совместно с коммуникационным агентством «Дела PR» провел исследование и выяснил, какие мессенджеры бизнес использует для продаж и общения с клиентами. Результаты исследования — в распоряжении редакции Inc.

По данным Mediascope, россияне проводят в мессенджерах 20% экранного времени. Вместе с этим более 63% сделок осуществляется через мессенджеры, а около 72% компаний выбирают Telegram в качестве платформы для продаж. Согласно исследованию, 67% отделов продаж используют мессенджеры для консультирования клиентов, 57% отправляют информационные рассылки, а 55% оказывают поддержку после оплаты товаров или услуг.

Каждая вторая компания использует этот канал для уведомлений об изменениях в статусе заказов, например, по поводу темпов производства или сроков доставки. Также через мессенджеры в России оформляется 49% заказов и сделок, а 40,8% компаний с их помощью запускают рекламу.

Более 60% респондентов считают, что осуществлять продажи через мессенджеры проще. Более половины таким образом получают больше обратной связи, а почти 45% отметили, что в мессенджерах клиенты отвечают чаще. Лишь малое количество маркетологов заявили, что переход на мессенджеры никак не повлиял на рабочие процессы. Примерно 40,8% сообщили, что теперь им нужно больше общаться в письменной форме.

Касательно скорости совершения сделок, более 79% уверены, что общение в мессенджерах ускоряет этот процесс, в то время как 13,6% полагают, что это зависит от характера товара или услуги. Согласно результатам опроса, более половины опрошенных подтверждают, что через мессенджеры заключается не менее половины всех сделок в их компаниях.

Каждый пятый (20,6%) респондент отметил, что доля сделок, совершаемых через мессенджеры, составляет от 25 до 50%. При этом 11,4% компаний заявили, что через эту коммуникацию у них осуществляется менее четверти сделок.

По словам генерального директора и основателя Pact.im Сергея Будякова, мессенджеры стремительно превращаются в эффективный канал продаж благодаря возможности мгновенной связи с клиентами. Компании быстро реагируют на запросы и предлагают персонализированный сервис без навязывания продаж, что удерживает внимание до самой сделки. Специальные сервисы-агрегаторы позволяют видеть все переписки в режиме одного окна и моментально переключаться между ними, что делает рабочий процесс максимально комфортным.

Чаще всего компаниями используется несколько мессенджеров. Среди них лидирует Telegram, который выбирают 71,9% компаний. За ним следуют WhatsApp Messenger (60%) и WhatsApp Business (40%). Viber для продаж востребован только у 17,5% компаний, и лишь немногие используют другие менее популярные мессенджеры.

В большинстве случаев российский бизнес переводит коммуникацию в мессенджеры с целью быстрого реагирования на запросы клиентов. Так ответили 82,9% опрошенных специалистов. Кроме того, примерно четверть респондентов указали на такие цели, как:

информирование людей о бренде и товарах;

персонализация общения;

стимулирование повторных продаж;

увеличение количества сделок;

сокращение времени на завершение сделок.

Яна Воронина, директор по развитию коммуникационного агентства «Дела PR», подчеркивает, что мессенджеры не ограничиваются возможностями быстрых продаж. Для компаний они представляют важное пространство для создания комьюнити с целевой аудиторией, что позволяет активно взаимодействовать и укреплять связь с клиентами.

Несмотря на явные преимущества мессенджеров, компании могут столкнуться с такими проблемами, как блокировка аккаунтов из-за массовых рассылок, трудности с анализом эффективности продаж или наличие привязки к одному менеджеру. Однако современные инструменты позволяют легко исправить эти сложности. Например, вероятность блокировки можно минимизировать с помощью WhatsApp Business API (WABA), а привязку клиента к конкретному менеджеру — внедрением сервисов, которые позволяют видеть и вести все переписки в режиме одного окна.

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