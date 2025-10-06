Три четверти предприятий российской промышленности проводят для новичков программы адаптации, однако лишь 24% удается удержать их на срок больше года. Объясняется это завышенными ожиданиями от должности, неготовностью к объемам и нехватки времени у начальства. Такие выводы сделали в ходе исследования эксперты компании «Поток».

Freepik

Программы адаптации есть у 75% заводов, еще 18% собираются внедрить их в течение года. Однако система на местах разная и довольно размытая. К примеру, почти половина компаний внедряет новичков «без цифры» — корпоративных порталов, обучающих курсов, мессенджеров. Комбинируют адаптацию «на словах» и через технологии около 20% предприятий, 7% перевели ее полностью в онлайн.

Большинство (71%) респондентов выразили уверенность, что успешная адаптация новичка зависит от грамотного наставника. Но при этом 60% руководителей отметили, что у начальников нет времени на работу с новичком.

Неохотно сообщили компании о тратах на программы — лишь 13% согласились их раскрыть. Из них большинство (9%) тратит на обучение одного сотрудника до 100 тыс. руб. От 100 до 500 тыс. руб. выделяют 2%, а еще 2% — более 500 тыс.

Лишь четверть (24%) предприятий сообщила, что почти все нанятые новички остаются на срок более года. Причины ухода большинства топ-менеджеры и собственники заводов объясняют так:

60% — ожидания от должности не оправдались в реальности;

43% — сотрудник не справился с объемом работы;

28% — новичку не хватило компетентности;

26% — потому что не смог вписаться в коллектив.

Исследование проводилось путем онлайн-опроса среди HR, руководителей направлений, топ-менеджеров и собственников. Участие приняли представители 102 предприятий.