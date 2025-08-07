Попасть в список миллиардеров — достижение для любого бизнесмена, но для музыканта — это признак не только творческого гения, но и невероятной деловой хватки. Эти артисты доказали, что их таланты выходят далеко за пределы сцены и студии. Вот 8 музыкантов, чье состояние превысило отметку в $1 млрд, и секреты их финансовых империй.

Neilson Barnard/Getty

1. Jay-Z — около $2,5 млрд

Признанный Forbes самым богатым музыкантом мира (май 2025), Jay-Z — это настоящий бизнес-магнат. Его состояние построено не столько на музыке, сколько на умных инвестициях и создании брендов. Ключевые активы: продажа доли в стриминговом сервисе Tidal, доли в люксовых алкогольных брендах Armand de Brignac (шампанское) и D’Ussé (коньяк), а также холдинг Roc Nation, занимающийся менеджментом артистов и спортсменов.

2. Тейлор Свифт— примерно $1,6 млрд

Феномен Тейлор Свифт основан на ее беспрецедентной связи с фанатами и полном контроле над своим творчеством. Главный драйвер ее богатства — рекордный концертный тур The Eras Tour, который принес более $1 млрд. Огромный доход также приносят перезаписанные альбомы, права на которые теперь полностью принадлежат ей, и невероятно успешный мерчандайзинг.

3. Рианна — около $1,4 млрд

Рианна стала миллиардером не благодаря песням, а благодаря косметике. Основная часть ее состояния — это доля в невероятно успешной компании Fenty Beauty, которая произвела революцию в индустрии, выпустив тональные средства для самых разных оттенков кожи. Второй столп ее империи — бренд нижнего белья Savage X Fenty, также оцениваемый в сотни миллионов.

4. Селена Гомез — приблизительно $1,3 млрд

Как и Рианна, Селена Гомес построила свою империю на косметике. Ее бренд Rare Beauty, запущенный в 2020 году, быстро стал культовым и оценивается более чем в $1 млрд. Помимо этого, ее состояние подкрепляется успешной карьерой актрисы, продюсера и доходами от социальных сетей, где она является одной из самых влиятельных фигур.

5. Пол Маккартни — около $1,2–1,3 млрд

Состояние сэра Пола — результат более чем 60-летней карьеры. Оно складывается из нескольких потоков: доходы от песен The Beatles (как авторских, так и исполнительских), успешная карьера с группой Wings и сольные проекты, а также регулярные мировые турне, которые до сих пор собирают стадионы.

6. Брюс Спрингстин — около $1,1–1,2 млрд

«Босс» вошел в клуб миллиардеров благодаря одной, но очень крупной сделке. В 2021 году он продал права на весь свой музыкальный каталог компании Sony Music за ошеломляющую сумму, оцениваемую примерно в $550 млн. Это, в сочетании с доходами от многолетних гастролей, и составило его состояние.

7. Эндрю Ллойд Уэббер — около $1,2 млрд

Лорд Ллойд Уэббер — король музыкального театра. Его состояние — это не продажи альбомов, а авторские отчисления от его всемирно известных мюзиклов («Кошки», «Призрак Оперы», «Иисус Христос — суперзвезда»), а также доходы от принадлежащей ему сети из семи лондонских театров.

8. Майкл Джексон (состояние наследников — более $2 млрд)

Даже после смерти Майкл Джексон остается одним из самых зарабатывающих музыкантов. Его наследники управляют состоянием, которое продолжает расти благодаря продажам его музыки, правам на каталог Mijac Music, невероятно успешному бродвейскому шоу MJ: The Musical и другим проектам, использующим его наследие.