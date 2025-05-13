Из 1 тыс. российских студентов 80% (то есть 800 человек) рассматривают практику в какой-то организации как возможность последующего трудоустройства именно туда. Эксперты VK Education также выяснили, что 56% респондентов ждут рекомендаций от компаний после учебной практики, 91% хотят развить технические навыки на производственной, а 84% рассчитывают получить предложение о работе по итогам преддипломной. Подробности результатов опроса — в распоряжении редакции «Инк.».

Практика — важнейший этап подготовки будущих специалистов. Однако восприятие ее студентами далеко не однозначно. Аналитики выяснили, что основные мотивы выбора практики, это

Получение реального опыта: почти каждый студент стремится именно к этому (91%).

Развитие компетенций: желание стать лучше профессионально характерно для большинства (81%).

Пополнение портфолио: реальная работа помогает выделяться среди конкурентов (61%).

Полезные знакомства: важный аспект карьерного развития (48%).

Лишь 28% воспринимают практику исключительно как формальное требование учебной программы.

При этом наибольший интерес к развитию профессиональных навыков проявляют студенты технических специальностей (85%), тогда как учащиеся творческих направлений в 80% случаев делают акцент на наполнении портфолио.

Большинство предпочитает самостоятельный выбор организации (70%). Рекомендации преподавателей значимы лишь для небольшого числа студентов (13%). Советы вуза важны еще меньше (10%), а мнения друзей учитываются совсем редко (6%).

Кроме того, многие студенты признались, что испытывают тревогу перед стажировкой. Основные опасения связаны с организацией рабочего процесса. Так, опрошенные признались, что

четкость инструкций отсутствует у многих работодателей (70%),

недостаточность обратной связи создает ощущение неопределенности (70%),

отсутствие персонального наставника вызывает беспокойство у половины опрошенных (50%),

перспективы трудоустройства неясны большинству (43%).

Личные переживания студентов касаются профессиональной самореализации: 43% респондентов боятся продемонстрировать недостаточную компетентность, 41% — получить задания, не соответствующие специальности, а ощущение бесполезности во время практики тревожит 40% учащихся. Также треть студентов переживает о сложностях адаптации в коллективе, а необходимость совмещать работу и учебу становится источником стресса для четверти обучающихся.

Наконец, три четверти опрошенных творческих студентов главным образом боятся не построить карьеру после стажировки, в то время как учащиеся управленческих и технических специальностей чаще всего беспокоятся о нехватке четких указаний и обратной связи от работодателя — 77 и 70% соответственно.