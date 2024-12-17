Многие люди делают акцент на правильном питании, качественном сне и физических упражнениях, но забывают о здоровье мозга. Клинический профессор неврологии в Школе медицины и наук о здоровье Университета Джорджа Вашингтона Ричард Рестак в беседе с CNBC рассказал, какие простые вещи помогут сохранять ясность ума и хорошую память на протяжении всей жизни.

Рестаку 82 года — он автор более 20 книг о мозге. В книге «Полное руководство по памяти: Наука укрепления разума» он делится научно обоснованными способами улучшения памяти и поддержания остроты ума.

Он отмечает, что для поддержания здоровья мозга, он старается не допускать скуки и оставаться активным. Рестак учит новые слова, практикует упражнения на память и делает их интересными. В настоящее время он пишет книгу, и в планах у него еще одна.

Каждый день во время утренней прогулки с собакой Рестак делает упражнения на память. Перед выходом он составляет список из 10 слов. По его словам, цель упражнения — запомнить их и к концу прогулки перечислить их, не глядя на бумагу. Он использует особый метод, чтобы тренировать память.

«Для человека самый простой способ запомнить что-то — превратить это в образ. Чем причудливее образ, тем больше мы вовлекаемся в историю», — говорит Рестак.

Большинству людей пересказ историй дается легко. «Нам нравится слушать истории. Нам нравится рассказывать истории. Поэтому мы запомним историю», — добавил ученый.

Балансирование между такими обязанностями, как работа и забота о семье, часто приводит к тому, что собственное здоровье и самочувствие отходят на второй план. Психолог из Центра настроения и тревоги Pathlight Кейси Таллент посоветовала добавлять «5 дней здоровья» ежемесячно в свой календарь.