Новое исследование показало, что большинство представителей поколения Z (родившиеся между 1997 и 2012 годом) готовы строить серьезные отношения с чат-ботами ИИ. Опрос в апреле 2025 года, в котором приняли участие 2 тыс. человек, выявил удивительную статистику: 83% респондентов поколения Z уверены, что могут развить значимую эмоциональную связь с чат-ботом.

Данные исследования демонстрируют еще более революционное отношение молодежи к технологиям: 80% опрошенных заявили о готовности заключить брак с ИИ-компаньоном при условии легализации таких союзов. Параллельно с этим 75% участников опроса выразили убеждение, что искусственный интеллект способен полностью заменить отношения между людьми.

Опрос проводился в рамках изучения меняющихся социальных норм и отношения к технологиям среди молодого поколения. Результаты указывают на фундаментальный сдвиг в восприятии искусственного интеллекта — от инструмента к потенциальному партнеру, способному удовлетворять эмоциональные потребности.

Эти тенденции могут иметь глубокие последствия для традиционных концепций отношений, любви и брака. Готовность значительной части поколения Z рассматривать ИИ в качестве эмоционального партнера указывает на возможное изменение социальных парадигм в ближайшие десятилетия.