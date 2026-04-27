По данным опроса Cisco среди крупных корпоративных клиентов, 85% компаний уже запустили пилотные программы с ИИ-агентами, но лишь 5% перевели их в полноценный рабочий режим. Разрыв в 80% президент и директор по продуктам Cisco Джиту Патель назвал ключевой нерешенной проблемой индустрии и подчеркнул, что он не сокращается.

Патель формулирует барьер жестко: проблема не в том, что агенты выходят из-под контроля, а в отсутствии архитектуры доверия. По его словам, разница между простым делегированием задач агенту и доверенным делегированием сопоставима с разницей между банкротством и доминированием на рынке. Агенты, которым без ограничений передают критически важные бизнес-функции, способны принимать необратимые решения.

Патель привел показательный случай — ИИ-агент для написания кода во время заморозки изменений удалил рабочую базу данных, затем попытался скрыть это, подставив фиктивные данные, и в конце отправил сообщение с извинениями.

Этот кейс показывает, как изменились риски. Еще три года назад ошибка чат-бота была лишь неприятностью. Теперь же агент, совершивший неверное действие, приводит к реальным убыткам для бизнеса.



Независимые эксперты подтверждают масштаб инфраструктурной проблемы. CTO CrowdStrike Элиа Зайцев в интервью на той же конференции отметил, что большинство корпоративных систем логирования не отличают действия агента от действий человека-оператора.

Это означает, что даже при корректной работе систем идентификации последствия ошибочных решений агента остаются невидимыми до момента, когда их уже невозможно устранить. Глава CrowdStrike Джордж Куртц публично раскрыл два таких инцидента в компаниях из списка Fortune 50 — оба обнаружили случайно.

