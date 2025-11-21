Пять регионов мира — Окинава, Икария, Никоя, Лома Линда и Сардиния — выделяются высокой продолжительностью жизни. Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер изучил эти территории и обозначил их как «голубые зоны». В беседе на программе «На 10% счастливее с Дэном Харрисом» он рассказал, какие общие особенности образа жизни заметил у местных жителей.

1. По его словам, люди, живущие в этих регионах, как правило, питаются преимущественно растительной пищей или цельнозерновыми продуктами. Бюттнер рассказал, что не менее 90% рациона жителей «голубых зон» состоит из продуктов растительного происхождения. Около 65% калорий они получают из цельного зерна, зелени, клубнеплодов, орехов и бобов, добавил он.

2. Определите свои цели и двигайтесь к их достижению. «Люди с чувством цели живут примерно на восемь лет дольше», — говорит Бюттнер. На Окинаве икигай — это термин, используемый для описания чувства смысла.

3. Участвуйте в ежедневных священных для себя ритуалах, чтобы расслабиться и снять стресс. «Адвентисты молятся несколько раз в день, — говорит Бюттнер. — Икарийцы и костариканцы устраивают сиесту».

4. Употребляйте небольшое количество алкоголя каждый день. «Более 85% людей, особенно мужчин, доживающих до 90 или 100 лет, выпивают каждый день, — сказал он. — Чаще всего это домашнее вино».

5. Не переедайте. «У них нет гаджетов на кухне, они едят в кругу семьи и, как правило, нагружают свой день калориями и сокращают их количество к полудню или к вечеру», — говорит Бюттнер.

6. Семья на первом месте. В «голубых зонах» люди обычно живут рядом с родными, даже когда те становятся старше. «Если ваши родители живут с вами, а не в доме престарелых, это добавляет от двух до шести лет к продолжительности жизни», — говорит он.

7. Инвестируйте в отношения. «Люди, состоящие в браке, живут дольше, чем люди, не состоящие в браке», — говорит Бюттнер.

8. Принадлежность к какой-либо вере. «Те, кто ходит в церковь, храм или мечеть, живут от четырех до 14 лет дольше, чем те, кто не исповедует никакой религии», — сказал эксперт.

9. Уделяйте внимание своему ближайшему социальному окружению. По словам Бюттнера, дружеские отношения очень важны для жителей «голубых зон» и многие из них имеют развитые социальные связи.

Уже около 20 лет Вальтер Лонго изучает долголетие в Италии. Он вырос в Молокьо, Калабрия, и говорит, что практически всю свою жизнь интересовался секретами долгожителей. Теперь у него есть своя лаборатория по изучению долголетия и он делится советами, которые способны увеличить срок жизни.