Специалисты сертификации новостроек Urban Grade выяснили, что 93% россиян, купивших квартиры в новостройках, столкнулись с теми или иными недочетами и только 7% сказали, что все в их новом жилье было идеально. Чаще всего покупатели недвижимости сталкиваются с дефектами окон, стен, полов и вентиляции. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Исследование показало, что 93% новоселов недовольны качеством квартир в новостройках. Чаще всего покупатели недвижимости сталкиваются с дефектами окон, на это указали 72% опрошенных. Еще 37% отметили кривые стены и пол, а 35% обратили внимание на плохую вентиляцию.

Также 22% дольщиков оказались недовольны водопроводной системой и заметили протечки в новом доме. 20% столкнулись с проблемами с дверными конструкциями, а еще 10% отметили неполадки с электричеством.

По словам учредителя и CEO проектов Urban Ольги Хасановой, многие покупатели недовольны качеством строительства новых объектов, причем встречаются как относительно безобидные недочеты, вроде неровностей стен или повреждения поверхностей стеклопакетов до довольно серьезных, даже опасных для жизни проблем с проводкой и водопроводной системой.

Эксперт рассказала и о другом опросе, проведенном компанией. Тогда выяснилось, что 47% респондентов, купивших недвижимость, сталкивались с несоответствием указанного застройщиком класса фактическим качественным характеристикам проекта, но не могли точно сказать, в чем причина.

Еще четверть (25%) опрошенных сообщили, что не могут самостоятельно оценить соответствие класса и качества ЖК. Все это, по мнению Хасановой, свидетельствует о системной отраслевой проблеме необходимости дополнительного контроля и аудита строящихся проектов, а также просвещения населения относительно классификации жилых объектов и повышения уровня знаний потребителей.

В случае обнаружения недочетов или несоответствия заявленным в договоре параметрам, у покупателя есть три варианта действий:

потребовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения цены договора;

возмещения своих расходов на устранение недоделок.

Также эксперты Urban Grade напоминают, что в новостройках действует гарантия до трех лет на все инженерное оборудование, поэтому в случае, если управляющая компания установила, что причина проблем связана именно с ним, застройщик обязан их устранить.