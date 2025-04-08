Согласно новому исследованию компании Dataiku, 94% генеральных директоров считают, что советы ИИ в бизнесе могут быть лучше решений членов совета директоров. Еще 89% руководителей уверены, что ИИ способен разработать более качественный стратегический план, чем целая команда управленцев.

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Эксперты разделились во мнениях относительно этих результатов. Флориан Дуэтто, генеральный директор Dataiku, отмечает, что в большинстве организаций как минимум один член руководящей команды не является сильным стратегическим планировщиком, что дает преимущество ИИ.

Ахсан Шах из компании Billtrust считает, что ИИ отлично анализирует данные и выявляет закономерности, но настоящее стратегическое планирование требует понимания корпоративной культуры, отношений и рыночного поведения.

При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что оптимальное применение ИИ — дополнение, а не замена руководителей. Кит Бигелоу из Visier сравнивает ИИ-агентов с новыми сотрудниками, которых нужно хорошо обучить внутри компании, чтобы они могли качественно выполнять свою работу.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем ИИ станет частью совещаний советов директоров, — алгоритмы смогут быстро предоставлять нужную информацию по запросу.

Исследование Dataiku также показало обеспокоенность руководителей: почти три четверти опрошенных генеральных директоров боятся потерять работу в течение следующих двух лет, если не смогут продемонстрировать измеримые результаты внедрения ИИ.