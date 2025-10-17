Стартап Rent a Cyber Friend предлагает необычную услугу: платить людям за то, чтобы они просто беседовали с незнакомцами через видеочат. Компания уже достигла отметки в 3 млн зарегистрированных пользователей, несмотря на то, что не привлекала венчурный капитал и не ведет активный маркетинг.

Один из основателей, Франческо Витали, признается, что сам не слишком верил в идею, когда ее предложил сооснователь Крис Сиаметис: «Кто будет платить кому-то, чтобы просто поговорить?» — вспоминает он. Но рост числа пользователь наглядно подтвердил реальность спроса на такие беседы: особенно в мире, где многие чувствуют одиночество, и дистанционные контакты начинают приобретать ценность.

Пользователи платформы — «кибердрузья» — проверяются на подлинность личности, затем устанавливают стоимость за минуту разговора. Платформа удерживает себе 20% от этой суммы. Некоторые устанавливают более высокую ставку, если они эксперты по теме или говорят на нужном языке.

Один из тревожных моментов — модерация. Витали подчеркивает, что у платформы уже есть кнопка блокировки, но развитие стартапа требует усиления механизмов проверки и модерации. Компания готовит такие улучшения в дорожной карте проекта.

Интересный кейс: один из пользователей из Китая, 19-летний, тратил до $200 в день на разговоры с кибер-друзьями. Витали решил сам «притвориться» таким другом, чтобы изучить опыт пользователя. Он услышал, что онлайн-разговоры дают ощущение культурного обмена и безопасного общения.

Идея «виртуальных друзей» отчасти наследует концепции чат-ботов и онлайн-компаньонов, но здесь речь не об алгоритмах, а о реальных людях, которые получают вознаграждение за простое человеческое общение. В эпоху, когда растет чувство социальной изоляции, такие платформы помогают восполнить дефицит общения.