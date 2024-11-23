Прокуратура США предъявила индийскому миллиардеру и основателю компании Adani Group Гаутаму Адани обвинения в мошенничестве и выдала ордер на его арест по подозрению в участии в схеме подкупа индийских чиновников на сумму $265 млн для заключения сделок по поставкам электроэнергии. После этого Adani Group потеряла в рыночной стоимости миллиарды долларов, а президент Кении отменил совместный масштабный проект строительства аэропорта, сообщает Reuters.

В заявлении Adani Group говорится, что обвинения, выдвинутые Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в рамках параллельного гражданского дела являются необоснованными. В компании также заявили, что будут искать «все возможные средства правовой защиты». Согласно данным Forbes, состояние Гаутама Адани составляет $69,8 млрд. Это делает его вторым по богатству человеком в Индии после Мукеша Амбани.

Власти США заявили, что восемь человек, включая Адани и его племянника Сагара Адани, согласились заплатить около $265 млн в виде взяток индийским правительственным чиновникам. Это было сделанно с целью получить контракты, которые могли принести $2 млрд прибыли в течение 20 лет, и разработать один из крупнейших в Индии проект солнечной электростанции.

На данный момент неизвестно, явятся ли Гаутам Адани или Сагар Адани в суд. Есть вероятность, что они попытаются снять с себя обвинения, не появляясь в Соединенных Штатах. По словам представителя прокурора США Бреона Мира, местонахождение Гаутама Адани неизвестно, при этом никто из обвиняемых не находится под стражей.

После вынесения обвинений президент Кении Уильям Руто заявил, что распорядился отменить процесс закупок, в результате которого контроль над главным аэропортом страны должен был перейти к Adani Group. Сделка оценивалась в $2 млрд. После этой новости Adani Green Energy, компания, являющаяся ключевой в деле, отменила запланированную продажу облигаций на сумму $600 млн.

Американские власти заявили, что Адани и бывший генеральный директор Adani Green Energy Внит Джаин привлекли более $3 млрд в виде кредитов и облигаций. Они скрыли от кредиторов и инвесторов свои коррупционные действия. По данным прокуратуры, компания привлекала деньги американских инвесторов и предоставляла финансовые документы с ложной информацией. Это было сделано для того, чтобы получить неправомерное преимущество.

В США выданы ордера на арест Гаутама и Сагара Адани, которые американские прокуроры планируют передать иностранным правоохранительным органам. Обвиняемые могут попытаться отклонить обвинительное заключение, не являясь лично и не подвергаясь экстрадиции в соответствии с договором Индии с Соединенными Штатами.

«Мы заверяем наших заинтересованных лиц, партнеров и сотрудников в том, что мы являемся законопослушной организацией, полностью соблюдающей все законы», — заявили в фирме. После обвинений, в ходе торгов в Индии компании Adani в совокупности потеряли в цене около $27 млрд.

Это привело к снижению их совокупной рыночной стоимости до $142 млрд. Акции Adani Green Energy упали на 19%, а многие другие компании конгломерата, включая флагманскую Adani Enterprises — потеряли более 10%.

Ранее сообщалось, что клиенты индийской криптовалютной биржи, пострадавшей в июле от взлома на сумму $234 млн, вряд ли смогут полностью вернуть свои средства. Взлом, произошедший в июле, стал крупнейшей кражей криптовалюты в Индии на сегодняшний день и вызвал шок в криптоиндустрии страны.