Немецкий производитель спортивной экипировки Adidas заключил многолетний контракт с новой командой «Формулы-1» — Audi, которая до конца сезона-2025 продолжает выступать под названием Sauber. По информации Bild, ежегодные выплаты по соглашению составят около €25 млн, что на 5 млн меньше контракта с Mercedes.

Изображение: News Adidas

Сотрудничество охватывает разработку экипировки для всей команды. Руководитель Sauber Джонатан Уитли подчеркнул, что партнерство с Adidas станет важным этапом в развитии будущей команды Audi и позволит вдохновлять новых поклонников автоспорта через инновации и стиль. Он также отметил внимательность компании к деталям и назвал ее подход к созданию экипировки крайне тщательным.

Контракт вступит в силу с дебютом Audi в «Формуле-1». В январе 2025 года автопроизводитель полностью выкупил Sauber, сделку Reuters оценил примерно в €600 млн. Параллельно Adidas готовит выход в фэшн-сегмент: в феврале 2026 года, перед первой гонкой Audi, бренд представит коллекцию одежды и аксессуаров, объединяющую технологии и современный дизайн.

Летом 2025 года компания Adidas уже вошла в «Формулу-1» как партнер Mercedes, сменив Puma. В то же время с 2027 года бренд потеряет контракт с футбольной сборной Германии, который перейдет к Nike. По словам главы Adidas Motorsport Майкла Батца, новые соглашения с немецкими командами не связаны с национальной стратегией: компания стремится к глобальным партнерствам, уделяя особое внимание рынку США, где растет интерес к гонкам.

Puma при этом сохранила позиции в чемпионате, начав сотрудничество с Aston Martin и продолжив работу с Ferrari, Williams и самим Sauber. На рынок также вышли новые игроки: Tommy Hilfiger подписал контракт с Cadillac, а Castore и Tricorp обеспечивают форму для других команд.

Audi уже собрала пул партнеров, включая BP, Castrol и онлайн-банк Revolut. Уитли отметил, что сотрудничество с крупными брендами отражает амбиции коллектива бороться за чемпионский титул. В текущем сезоне Sauber занимает шестое место в Кубке конструкторов с 55 очками, а первый подиум команде принес Нико Хюлькенберг на этапе в Великобритании. Следующая гонка пройдет в Баку 19–21 сентября.