Администрация Дональда Трампа приняла решение об отмене спорного «правила распространения ИИ» — системы экспортного контроля за полупроводниками, введенной в последние дни президентства Джо Байдена. Согласно осведомленным источникам, новые правила, которые должны были вступить в силу 15 мая, предусматривали разделение всех стран на три категории с различными уровнями ограничений на экспорт чипов NVIDIA, AMD и других производителей.

Вместо унифицированного подхода администрация Трампа планирует перейти к индивидуальным переговорам с ключевыми партнерами, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Японию. Особое внимание будет уделено странам, готовым к масштабным инвестициям в американские технологии, как ОАЭ, пообещавшие вложить до $1,4 трлн в американскую инфраструктуру.

При этом ужесточенные ограничения на поставки высокотехнологичных чипов в Китай остаются в силе. Более того, администрация Трампа дополнительно запретила экспорт чипов NVIDIA H20, что привело к списанию $5,5 млрд у компании.

В Министерстве торговли США подчеркнули, что новая система будет «проще и эффективнее», способствуя развитию американских технологий при сохранении контроля над критически важными разработками. Решение уже вызвало рост акций NVIDIA на 3,1% и общего индекса полупроводников на 1,7%.

Эксперты отмечают, что отмена правил особенно выгодна таким компаниям как Oracle, планирующим масштабное расширение дата-центров в Малайзии. Однако для некоторых стран, подозреваемых в реэкспорте чипов в Китай (Малайзия, Таиланд), могут быть введены дополнительные ограничения.

Ожидается, что первые межправительственные соглашения по новым правилам могут быть объявлены уже во время ближневосточного турне Трампа 13-16 мая, с особым акцентом на переговоры с ОАЭ.