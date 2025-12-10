Компания Adobe открывает свои профессиональные инструменты для самого популярного чат-бота. Теперь прямо в ChatGPT можно редактировать изображения, создавать дизайны и работать с PDF-файлами, используя всю мощь Photoshop, Express и Acrobat, пишет TechCrunch.

Это работает просто: вы просите нейросеть «сделай фон размытым» или «объедини эти три документа», и ChatGPT выполнит задачу с помощью соответствующих приложений Adobe. Можно точечно редактировать фото, настраивать параметры через ползунки, выбирать готовые дизайн-шаблоны или извлекать таблицы из PDF. Если результат не устроит — всегда можно доработать его уже в самих программах.

Функции уже доступны в веб- и десктопной версиях ChatGPT, а для мобильных пользователей Android пока работает только Express, но поддержка Photoshop и Acrobat обещана в ближайшее время.

Это стратегический шаг Adobe в конкурентной гонке ИИ-инструментов. Ранее в ChatGPT уже появилась интеграция с Canva, Figma и другими сервисами, и теперь пользователям предстоит выбирать: например, редактировать фото через Canva или через Photoshop прямо в одном интерфейсе чат-бота. Для многих это станет возможностью впервые попробовать профессиональные инструменты Adobe без сложного обучения.