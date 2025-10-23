Американская компания Adobe в последние месяцы обсуждала покупку британского стартапа Synthesia, разрабатывающего технологии генерации видео с помощью искусственного интеллекта. Как сообщает издание The Information, сумма потенциальной сделки оценивалась примерно в $3 млрд, однако переговоры завершились без результата из-за разногласий по стоимости.

Freepik

Synthesia, основанная в 2017 году, специализируется на создании видео с реалистичными цифровыми аватарами, способными говорить на десятках языков. Технология активно используется корпоративными клиентами для обучения сотрудников, создания маркетингового контента и локализации видео без участия актеров.

В начале 2025 года стартап привлек $180 млн инвестиций, после чего его рыночная оценка достигла $2,1 млрд. По данным источников, годовой повторяющийся доход компании (ARR) превысил $100 млн.

Adobe уже сотрудничала с Synthesia через свое венчурное подразделение Adobe Ventures и рассматривала полное приобретение как возможность усилить позиции на рынке генеративного видео — особенно на фоне развития собственных ИИ-инструментов под брендом Firefly.

Однако, по сведениям The Information, стороны не смогли договориться о цене. Руководство Synthesia оценивало компанию выше, чем предложенная сумма, в то время как Adobe сочла сделку слишком дорогой на фоне роста конкуренции в сфере генеративного видео.