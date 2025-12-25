«Аэрофлот» окончательно прописывается на Арбате: авиакомпания выкупила у Сбербанка свою штаб-квартиру в бизнес-центре «Арбат, 1». После семи лет аренды национальный перевозчик становится полноправным владельцем офисных площадей общей площадью 33,7 тыс. кв. м в самом сердце Москвы, пишет РБК.

Freepik

Это стратегическое решение, основанное на тщательном финансовом анализе, показавшем, что в долгосрочной перспективе для компании дешевле владеть зданием, чем арендовать его. Таким образом регулярные платежи превращаются в капитальный актив на балансе, а компания навсегда страхуется от рисков роста арендных ставок или вынужденного переезда.

История самого здания напоминает корпоративный детектив. Престижный бизнес-центр, начинавшийся как проект «Альфа-Групп», сменил несколько громких владельцев — от нефтяной ТНК-BP до группы ПСН братьев Ананьевых, пока в итоге не перешел к Сбербанку в рамках урегулирования долгов.

По оценкам экспертов, сделка обошлась «Аэрофлоту» в сумму от 10,5 до 18 млрд руб., что подчеркивает исключительную ценность элитной недвижимости в историческом центре столицы, где свободные площадки такого класса практически отсутствуют.

Для восстановившего финансовое здоровье «Аэрофлота» эта покупка — не просто сделка с недвижимостью, а вложение в фундаментальную стабильность и имидж. Компания не только оптимизирует расходы, но и приобретает символ собственной независимости и устойчивости.