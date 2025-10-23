Бизнесмен Эмин Агаларов и его партнеры вышли из капитала производителя безалкогольных напитков «Уни пак», следует из данных ЕГРЮЛ. На это обратили внимание «Ведомости». С 13 октября 2025 года единственным владельцем компании стал предприниматель Егор Куликов. Инвестбанкир Илья Шумов оценил стоимость 100% долей в 500–700 млн руб.

Анатолий Медведь / РИА Новости

Переговоры по сделке велись давно, передал Агаларов через представителя. Он пояснил, что решение о продаже было принято из-за непрофильности этого направления для него.

Весной 2022 года бизнесмен приобрел завод в Можайске — бывшее предприятие «Спасо-Бородинские воды». На этих мощностях планировался выпуск энергетиков под брендом «Жара», которые ранее разливались в Германии. Однако сейчас напитки под этой маркой отсутствуют в продаже у крупных сетей и на маркетплейсах.

В октябре 2022 года партнерами Агаларова стали совладельцы азербайджанской Berg Energy — Хаял Аббасадзе, Фуад Алиев и Наил Агаев. Доля бизнесмена сократилась до 25%, партнерам досталось по столько же.

Сегодня «Уни пак» работает как контрактная площадка для розлива газированных напитков в алюминиевых банках объемом 24 млн единиц в месяц. Среди заказчиков — «Мултон партнерс» (лимонады «Добрый»), компания «Фитроо» (энергетики Go Champ), «Лит энерджи» блогера Михаила Литвина и другие.

Финансовые показатели предприятия существенно улучшились: выручка в 2024 году выросла в 7,4 раза до 961,4 млн руб., чистая прибыль составила 129,5 млн руб. против убытка в 150,5 млн руб. годом ранее, указывают данные «СПАРК-Интерфакса».

О новом владельце известно немного: Куликов занимается оптовой торговлей на маркетплейсах и владеет компанией «Айти империя», специализирующейся на разработке программного обеспечения. Выручка последней в 2024 году не достигла 2 млн руб.

Производство безалкогольных напитков в России в 2024 году выросло на 9,1% до 24,7 млрд литров, сообщает BusinesStat. При этом рынок энергетиков замедлился из-за запрета продаж несовершеннолетним: в июле 2025 года продажи превышали уровень прошлого года лишь на 7% против 24% в январе, отмечал «Эвотор».