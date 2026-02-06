Управляющая бутиками британского бренда Agent Provocateur в России компания «Меркурий» сменила владельца. Предпринимательница Айсель Трудель вышла из состава учредителей общества, передав 100% долей Эке Матуа. Соответствующие изменения были зафиксированы 29 января 2026 года в базе СПАРК.

Elena Helade / Unsplash

Айсель Трудель владела компанией с 2016 года. Эка Матуа была первоначальным бенефициаром «Меркурия», созданного в 2014 году, однако позже передала бизнес госпоже Трудель. На запросы о сделке представители Айсель Трудель, Эки Матуа и бренда Agent Provocateur не ответили.

По оценке инвестбанкира Ильи Шумова, стоимость 100% долей в ООО «Меркурий» может составлять около 1,5 млрд руб. В последние несколько лет бизнес компании рос примерно на 20% ежегодно. В 2024 году выручка «Меркурия» увеличилась на 23,5% год к году и достигла 1,3 млрд руб., чистая прибыль выросла на 26%, до 224 млн руб.

В России у Agent Provocateur девять магазинов в Москве, а также по одному — в Санкт-Петербурге, Сочи и Ростове-на-Дону. Бренд остается одной из немногих люксовых марок, сохранивших присутствие на российском рынке после 2022 года. По оценке Fashion Consulting Group, доля российского рынка в обороте Agent Provocateur составляет около 30%.

Айсель Трудель помимо ритейла участвует в девелоперских проектах. Она владеет 30% в ООО «Специализированный застройщик „Грани“», реализующем жилой комплекс Pave на месте бывшего хлебозавода во 2-м Павелецком проезде в Москве. Также она задействована в проектах офисного комплекса на улице Алексея Свиридова и элитного жилого комплекса в Нижнем Кисловском переулке. В 2025 году госпожа Трудель стала совладельцем компании — балансодержателя участка площадью 11,7 га на Рублевском шоссе.

Эка Матуа ранее занималась дистрибуцией одежды и была партнером Светланы Шишхановой. В 2013 году они основали компанию Smile World, которая занималась эксклюзивной дистрибуцией брендов Caramel, Pom d’Api и Nicole Benisti в Россию. В 2020 году ООО «Смайл Ворлд» было ликвидировано. В настоящее время Эка Матуа является генеральным директором ресторанной компании «Экма групп».

Agent Provocateur был основан в 1994 году Джозефом Корром и Сереной Риз. Бренд принадлежит британской Frasers Group, в портфель которой также входит онлайн-ритейлер ASOS. Магазины Agent Provocateur работают более чем в 20 странах мира.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.