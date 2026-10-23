Агентства США опубликовали набор добровольных практик для подготовки к инцидентам, их выявления, реагирования, восстановления и отчетности в случаях, когда ИИ-агенты ведут себя непредсказуемо или способны нанести вред. Документ подготовили Национальный институт стандартов и технологий (NIST), АНБ и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA).

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Авторы сгруппировали десять практик в пять этапов: подготовка, выявление, реагирование, восстановление и отчетность. На этапе подготовки предлагается внедрять технические средства контроля и готовить организационные процессы и кадры к реагированию на инциденты. Также на этом этапе должен проводиться мониторинг неожиданной активности и проверка самих систем мониторинга.

Реагирование включает изоляцию систем, где возник инцидент, отзыв учетных данных, пересборку сред с нарушенной безопасностью и определение масштаба ущерба.

На стадии восстановления документ рекомендует заранее проверять процедуры возврата к работе и документировать решения о восстановлении вместе с остаточным риском, который организация приняла.



Этап отчетности включает три практики:

Сообщить об инциденте всем затронутым сторонам;

Выполнить требования законодательства, в том числе отчитаться перед CISA, правоохранительными органами и организациями киберзащиты;

Публично поделиться информацией.

Авторы подчеркивают, что ни один этап и ни одна практика не имеют приоритета. Пять этапов следует рассматривать как единую задачу, поскольку сложные агентные системы потенциально способны на поведение, которое граничит с выходом из-под контроля. Только две последние практики выходят за рамки технических шагов.

По замыслу агентств, практики должны помочь отрасли предотвращать ситуации, в которых действия ИИ-систем выходят за рамки их задач и разрешений, и быстро реагировать на них.

Публичное раскрытие информации — обычный ход в индустрии кибербезопасности, которая приносит пользу всей экосистеме, при условии, что делиться появившимися сведениями следует как можно раньше и когда это уместно.



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