Команда ушедшего из России в 2022 году агрегатора такси Gett создала свой сервис корпоративных перевозок Bibi, которому уже в первом квартале этого года удалось выйти на операционную прибыль. Однако ее размер не раскрывается. Таким образом, как рассказали «Инк.» в компании, подтверждается эффективность выбранной бизнес-модели, включающей персональный набор услуг и условий для клиентов.

Сервис корпоративных перевозок Bibi появился в августе 2022 года. По информации компании, сейчас им удалось восстановить 70% объема выручки Gett в B2B-сегменте и продолжить активный рост, увеличив количество поездок на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате сегодня Bibi обслуживает более 2 тыс. корпоративных клиентов более чем в 500 городах по всей России. По оценкам компании, к июню этого года количество выполненных корпоративных поездок за первое полугодие превысит 1 млн.

Как уточнили в компании, Gett в России удалось получить прибыль впервые лишь через восемь лет после начала работы, тогда как Bibi показала такой результат меньше чем через три года. Таких успехов удалось добиться в том числе благодаря умной маршрутизации, райдшерингу (развозу сотрудников) и детальной аналитике поездок.

По словам CEO и сооснователя Bibi Анатолия Сморгонского, в момент запуска сервиса рынок B2B-такси оценивался в 100 млрд руб. в год, но требовал перезагрузки. «Мы сделали ставку на бизнес-модель, технологичность и гибкий подход к корпоративным клиентам, чтобы создать удобный сервис для бизнеса. Это дало быстрый результат», — рассказал он.

По его данным, корпоративные перевозки доверяют Bibi около 25% клиентов из сферы HoReCa, 20% — из IT и консалтинга, по 15% — из медицины и ретейла, а большинство — 40% — заказывают такие поездки из компаний, занятых в добывающей, производственной и других отраслях.

По информации Союза агентств делового туризма, этот рынок в России показывает устойчивый рост: в прошлом году его объем увеличился на 21%, достигнув 1 трлн руб. Прогнозы на 2025 год тоже довольно позитивные, обороты отрасли могут увеличиться на 25–30%.

На основании общих тенденций роста рынка такси в России можно ожидать, что и рынок корпоративных перевозок будет показывать рост в связи с повышением цен и улучшением сервисов для бизнеса. Например, в последние годы многие крупные компании начали переходить на более удобные и безопасные решения для транспортировки сотрудников, что активно способствует росту спроса на корпоративные такси.