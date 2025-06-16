Отечественное сельское хозяйство уже давно вышло за рамки традиционного плуга и лопаты. Сегодня на полях работают беспилотники, искусственный интеллект управляет фермами, а цифровые платформы следят за состоянием ульев. О трансформации агропрома говорили на конференции ЦИПР-2025, узнал портал «Телеспутник».

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Умные машины на полях и фермах

Цифровизация в АПК охватывает сразу несколько направлений. Беспилотные тракторы и комбайны снижают потери урожая и экономят до 30 % расходов на технику. Агродроны за час обрабатывают до 50 гектаров, прогнозируют урожай, выявляют болезни, рассчитывают дозы удобрений и берут пробы для лабораторий. Это снижает расходы на средства защиты растений до 20 % и делает возможной обработку труднодоступных участков, рассказала директор департамента технологического развития Минсельхоза РФ Елена Трошина.

А в животноводстве, по ее словам, активно внедряются роботизированные системы — автоматические доильные установки уже есть на 44 % ферм. Цифровые решения помогают отслеживать здоровье животных, рацион, поведение и репродуктивные процессы. В переработке автоматизация повышает эффективность до 40 %, сокращая потребность в ручном труде.

ИИ в помощь агроному и зоотехнику

По словам Ольги Чебуниной, гендиректора «Агропромцифры», ИИ анализирует данные с датчиков, спутников и производственных систем и выдает точные рекомендации: от прогноза урожая до оценки климатических рисков. Он помогает составлять схемы кормления, определять дозировки удобрений и даже работает в виде голосовых ассистентов и чат-ботов для полевых специалистов.

Один из успешных кейсов — система «МОЛОКО 2.0» для управления стадом. Она анализирует, как корм влияет на удой, здоровье и поведение коров, предлагает рекомендации по питанию, осеменению и отелу, помогает с отчётностью и планированием.

Цифровое вино и пчелы в аренду

Цифровизация доходит и до специализированных направлений. В Севастополе создана цифровая экосистема для виноделия: «умные» виноградники с компьютерным зрением отслеживают состояние лоз, цифровые винодельни управляют всеми этапами производства, а дата-центр «Винотех» обрабатывает большие данные для улучшения качества продукции. Есть и маркетплейс — для поиска кадров, техники и партнеров.

В пчеловодстве реализован проект «цифровой улей» от «Ростелекома» в Башкортостане. Улей с датчиками отслеживает температуру, влажность, состав воздуха и другие параметры. Эти данные можно видеть через платформу. В планах — объединение всех подобных ульев на единой всероссийской платформе и запуск сервиса пчелошеринга: аренда 10–15 ульев с обслуживанием через интернет.

Будущее — за точным земледелием

Эксперты отмечают: цифровизация сокращает издержки, снижает потери, повышает качество продукции и требует новых специалистов. Российские решения часто превосходят зарубежные аналоги по качеству и значительно выигрывают в цене.

Цифровые технологии уже меняют облик сельского хозяйства, превращая его в гибкую, управляемую данными отрасль, в которой ключевыми становятся точность, аналитика и автоматизация.