Акции Boeing упали на 4% на предварительных торгах в понедельник после того, как самолет 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air потерпел крушение, в результате чего погибли 179 человек. По данным The Wall Street Journal, самолет попытался приземлиться, не выпуская шасси, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего взорвался и загорелся.

«Основная причина аварии могла быть связана с несколькими факторами», — написал в заметке аналитик Wolfe Research Майлз Уолтон, добавив, что вряд ли виноваты качество изготовления и конструкция. Тем не менее, «нечастые, но иногда катастрофические аварии в коммерческой авиации» представляют собой уникальный риск для таких производителей самолетов, как Boeing, пишет он.

Акции Boeing потеряли около 30% своей стоимости в этом году, поскольку компания столкнулась с трудовыми конфликтами, вопросами контроля качества, растущей задолженностью и проблемами с цепочкой поставок.

Линейка самолетов Boeing 737-800 имеет безупречную репутацию в плане безопасности, говорят авиационные эксперты. Почти 200 авиакомпаний по всему миру используют этот самолет, который летает уже более 25 лет. По данным Cirium, компании, предоставляющей авиационные данные, в обращении находятся тысячи самолетов, что составляет примерно один из семи пассажирских самолетов, находящихся в эксплуатации в мире.

Ранее итальянские прокуроры обвинили семь лиц и двух субподрядчиков в преступлении, включая мошенничество и нарушение правил безопасности полетов. Это произошло после проверки деталей, произведенных итальянской компанией, которые имели дефекты и несоответствия.