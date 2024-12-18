Акции Nissan подорожали на 24%, что стало самым высоким показателем за последние 50 лет. Это случилось на фоне надежд на то, что потенциальное объединение с Honda спасет японского автопроизводителя от финансового кризиса, сообщает Bloomberg. Компании ведут переговоры о возможном слиянии.

Исполнительный вице-президент компании Синдзи Аояма заявил, что Honda рассматривает несколько вариантов, включая слияние, объединение капитала или создание холдинговой компании.

Объединившись, Nissan и Honda будут представлять собой компанию стоимостью $54 млрд с годовым объемом производства 7,4 млн автомобилей. Это сделает ее третьим по величине автопроизводителем в мире по объему продаж автомобилей после Toyota и Volkswagen.

Акции Mitsubishi, которая, может стать потенциальным участником сделки, прибавили 20%, что стало самым большим ростом с 2013 года. Акции Nissan также резко выросли на фоне новостей о возможном слиянии.

Honda торговалась на 3,4% ниже из-за опасений, что ей придется спасать Nissan. По мнению старшего аналитика Bloomberg Intelligence Тацуо Есида, слияние не принесет компании выгоды в краткосрочном периоде.

Nissan ранее заявляла, что намерена инвестировать в ChargeScape и предоставлять услуги по зарядке аккумуляторов водителям электромобилей в США и Канаде. Подключившись к платформе, водители смогут получать бонусы за временную приостановку зарядки в пиковые периоды, а также продавать сети энергию, накопленную в их автомобилях.