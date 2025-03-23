Экологическая акция «Час Земли» в 18-й раз прошла по всей планете. Пользователи соцсетей, включая чиновников, делятся своими фотографиями и видео, свидетельствующими о том, что каждый из них сделал в этом году в рамках акции.

Всемирная акция, проходящая в таком масштабе с 2009 года, проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта. Цель «Часа Земли» — побудить жителей планеты бережнее относиться к природе и ее ресурсам. В ней могут участвовать как организации или госучреждения, так и обычные люди. Для этого на один час, с 20:30 до 21:30 по местному времени, отключают бытовое, офисное, производственное освещение, а также подсветку городских зданий и памятников.

Критики акции обращают внимание, что за час невозможно существенно снизить потребление электричества, зато следующий за общим отключением электричества скачок перегружает электростанции. Апологеты «Часа Земли» отмечают, что речь не идет об экономии здесь и сейчас, но участие в акции — это причастность к общей борьбе за сохранение природных ресурсов в целом.

В 2023 году Кремль отказался от участия в акции из-за присвоения Фонду дикой природы (WWF) в стране — традиционному организатору акции — статуса иностранного агента.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш накануне акции напомнил, что человечество только что пережило самый жаркий год и самое жаркое десятилетие в истории наблюдений. Кроме того, была зафиксирована самая высокая температура моря. Глобальное потепление становится причиной небывалых пожаров, ураганов и засух.