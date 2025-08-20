Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) продала на аукционе коньки, в которых выступала на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на сайте платформы Fan’s Dream.

Александра Трусова (Игнатова) (Фото: David Ramos/Getty Images)

«Использовались Александрой Трусовой на Олимпийских играх в Пекине. Сохранили следы использования. На каждом ботинке нанесен автограф», — указано в описании лота.

В июле Трусова объявила о партнерстве с платформой, где поклонники могут приобрести ее вещи — от коньков и кофт до карточек с автографами.

На этой же платформе представлены лоты от фигуристки Алены Косторной и ее мужа Георгия Куницы, супруга Трусовой Макара Игнатова, а также игровые джерси хоккеистов с благотворительного матча.

Фото взято на сайте платформы Fan’s Dream

Александра Трусова, которой 21 год, является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, а также серебряным (2022) и бронзовым (2020) призером чемпионатов Европы.

В ее активе бронзовая медаль финала Гран-при 2019 года, титул чемпионки России 2022 года, серебро чемпионата страны 2019 года и два бронзовых результата в 2020 и 2021 годах. Кроме того, Трусова дважды становилась чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019), выиграла финал юниорского Гран-при 2017 года и завоевала серебро в финале 2018 года.