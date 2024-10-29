«Альфа-банк» в скором времени может стать собственником здания «Росбанк Плаза». Деловой комплекс занимает восьмиэтажное здание общей площадью около 50 тыс. кв. м. Объект введен в эксплуатацию в 2009 году. Он входит в состав бизнес-центра, общая площадь которого составляет около 130 тыс. кв. м. Этот бизнес-центр имеет подземную парковку, рассчитанную более чем на 1 тыс. машиномест, сообщает «Коммерсантъ».

Недвижимость оценивалась в 14,4 млрд руб., однако на фоне дефицита офисных площадей в центре столицы такие инвестиции выгодны для покупателя. Объект расположен в удачной локации, в районе Садового кольца, недалеко от станций метро «Красные ворота» и «Комсомольская». Уровень свободных площадей в этом бизнес-центре один из самых низких в Москве — около 2,5%, указывает исполнительный директор Remain Александр Богданов.

Сделка выгодна в том числе и потому, что «Альфа-банк» собирается развивать бизнес и расширяет штат сотрудников. «Росбанк» же присоединяется к «Т-Банку», который развивает свой бизнес без отделений и также недавно приобрел офисные площади меньшего размера, чем продаваемый бизнес-центр.

Сообщается, что на фоне присоединения к «Т-Банку» «Росбанк» сокращает площади, в том числе продает головной офис. В сентябре стало известно, что «Росбанк», чьи активы составляют 2,11 трлн руб., будет присоединен в качестве филиала к «Т-Банку» (активы — 2,76 трлн руб.). За счет интеграции планируется сэкономить около 50 млрд руб.

По данным опубликованной отчетности, за первое полугодие 2024 года «Альфа-банк» занимал четвертое место по активам — 9,53 трлн руб. Чистая прибыль за отчетный период превысила 71,1 млрд руб. «Т-Банк» находился на 11-м месте по активам (2,76 трлн руб.), «Росбанк» — на 12-м (2,11 трлн руб.). Чистая прибыль объединяющихся банков составляла соответственно 28,9 млрд и 6,8 млрд руб.

Отмечается, что «Альфа-банк» — один из немногих банков, чья стратегия направлена не на сокращение, а на расширение сети. По данным ЦБ, с начала текущего года число всех видов банковских подразделений в РФ сократилось на 2,38%, составив на 1 октября менее 24,8 тыс. При этом у «Альфа-банка» на данный момент 1,36 тыс. допофисов.

Банк начал активно увеличивать число офисов — более чем на 320 в 2023 году, еще 140 офисов прибавилось за девять месяцев 2024 года. Банк нацелен на расширение бизнеса и развитие штата сотрудников и выбрал для нового офиса здание, наиболее близкое по локации к одной из своих штаб-квартир, по информации источников, близких к сделке.

«Закрытие этой сделки позволит „Альфа-банку“ консолидировать свой бизнес в одной локации, что, в свою очередь, позволит оптимизировать бизнес-процессы»,— считает директор по продажам и приобретениям агентства Ricci Дмитрий Антонов.

Сообщается, что «Росбанку» принадлежала только часть данного делового комплекса, включая около 45 тыс. кв. м нежилых помещений, вторым собственником является «РВМ Капитал». По мнению Кирилла Кутявина, учитывая дефицит офисных площадей, особенно в центральных районах Москвы, площади этого бизнес-центра будут востребованы у инвесторов. Также, у города есть планы по развитию проспекта Сахарова (продолжение улицы Маши Порываевой), и комплекс зданий станет частью большого обновленного городского кластера. В «Альфа-банке» и «Росбанке» воздержались от комментариев относительно сделки по покупке «Росбанк Плаза».

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Альфа-банка» по подозрению в нарушении требований к рекламе. Речь идет о предложении банка открывать счета для бизнеса.