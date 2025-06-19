Большой интерес для бизнеса и финансового сектора представляет решение задач с использованием квантово-вдохновленных алгоритмов (quantum-inspired algorithms), сообщил на Петербургском международном экономическом форуме руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, директор института физики и квантовой инженерии МИСИС Алексей Федоров.

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Эксперт объяснил, что это классический алгоритм обработки данных, который основывается на решении задачи «не математически в лоб», а путем эмуляции некоторого физического процесса, что может дать значительные преимущества. Например, так можно оптимизировать задачи, связанные с маркетингом, отметил он.

«Второй большой вопрос — это защита информации. Квантовый компьютер, наряду со своими большими преимуществами для ускорения обработки данных, несет определенную угрозу для криптографии. Дело в том, что мощный квантовый компьютер сможет решать задачи, связанные со взломом криптографических алгоритмов, которые мы сегодня используем. Это алгоритмы шифрования, электронной подписи.», — сказал Федоров.

Он напомнил о недавнем исследовании Google, специалисты которого выяснили, что для взлома криптографического алгоритма шифрования RSA потребуются квантовые компьютеры мощность 1 млн кубитов (единица квантовой информации, аналогичная биту). Это в 20 раз меньше оценки 2019 года. Эксперты спрогнозировали, что для создания квантового компьютера требуемой для взлома мощности потребуется несколько лет.

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«Сегодня действительно квантовые технологии являются угрозой и для блокчейна, и для других технологий таких как интернет, потому что это все выстроено на криптографии, и если суперкомпьютеры смогут взломать криптографические алгоритмы, то по сути вся инфраструктура встанет, все рухнет. Поэтому важно сегодня, соответственно, внедрять уже постквантовые алгоритмы в текущую инфраструктуру», — соглашается управляющий директор — директор лаборатории блокчейн «Сбера» Александр Нам.

Федоров подчеркнул, что для противодействия необходимо внедрять квантовое распределение ключей. Это технология, которая позволяет кодировать информацию в одиночные кванты света, пояснил он. «Кодировать информацию и распределять криптографические ключи, тогда защита информации обеспечивается уже не математическими принципами, а фундаментальными физическими законами», — добавил эксперт.