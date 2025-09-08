Объем товаров, ввезенных в Россию по механизму параллельного импорта, за январь–июль 2025 года составил $14,6 млрд, а по итогам года ожидается около $25 млрд. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Алексей Майшев / РИА Новости

По его словам, тенденция к сокращению поставок уже заметна: если в мае объем параллельного импорта достигал $2,3 млрд, то в июне он снизился до $1,6 млрд, а в июле — до $1,4 млрд. Мы последовательно идем по пути снижения объема товаров, поставляемых с помощью механизма параллельного импорта», — отметил Алиханов.

Механизм параллельного импорта был введен весной 2022 года для восполнения ассортимента после ухода ряда зарубежных брендов. В июне его предложили продлить до конца 2026 года. Сокращение его доли сегодня министр связывает с запуском локальных производств и перенаправлением поставок из дружественных стран.

Ранее, в июле, Минпромторг предложил убрать из списка товаров для параллельного импорта продукцию зубных паст, щеток, ершиков и других товаров для ухода за полостью рта Biorepair и Oral-B. Также, согласно приказу, по параллельному импорту не будут ввозить бытовую технику Braun и игрушки Spin Master.

Глава Минпромторга также прокомментировал ограничение на экспорт в Россию парфюмерных отдушек, введенное в 18-м пакете европейских санкций. По его оценке, угроза исчезновения ароматов с российских полок отсутствует, а рынок парфюмерно-косметической продукции продолжает расти.

Алиханов напомнил, что в конце 2024 года Минпромторг утвердил перечень из 172 критически важных сырьевых ингредиентов для парфюмерно-косметической и бытовой химии на 2025–2026 годы. Документ охватывает 13 функциональных групп и 14 категорий готовой продукции, включая раздел «Компоненты и отдушки», совокупное годовое потребление которых оценивается в 30 т.