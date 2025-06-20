Маркетплейсы не смогут изменять цены на товары без согласия продавцов — соответствующая норма содержится в законопроекте «О платформенной экономике». Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме.

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Согласно документу, цифровые площадки обязаны заранее получать прямое и четкое согласие поставщиков перед проведением любых акций или скидок, которые могут привести к снижению цен на их товары. Это правило будет действовать независимо от того, за чей счет реализуется промо-мероприятие.

Алиханов подчеркнул, что полностью распространять на маркетплейсы требования закона о торговле нецелесообразно, поскольку их бизнес-модель отличается от работы традиционных розничных сетей.

Однако в законопроекте учтена специфика цифровых платформ, а часть норм уже применяется — например, если площадка сама выступает продавцом продовольственных товаров.

Министр отметил, что законопроект, разработанный с учетом мнений всех сторон, необходимо принять в текущей редакции. После вступления норм в силу их эффективность будет оцениваться, и при необходимости в документ внесут корректировки.