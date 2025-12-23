Материнская компания Google, Alphabet, сообщила о соглашении купить Intersect Power — разработчика дата-центров и предприятий в сфере чистой энергетики — за $4,75 млрд наличными и взять на себя долговые обязательства компании.

Ismail Enes Ayhan, Unsplash

Отмечается, что сделка позволит Alphabet нарастить собственные мощности по производству электроэнергии и построить новые дата-центры без зависимости от местных коммунальных сетей, которые не всегда могут закрыть потребности компаний в области ИИ.

Сделка включает в себя команду Intersect с мировым опытом, а также несколько гигаватт энергетических и дата-центровых проектов, которые сейчас находятся в разработке или строительстве в рамках уже успешного сотрудничества с Google.

Intersect планирует внедрять новые технологии для расширения и диверсификации источников энергии, одновременно поддерживая инвестиции Google в дата-центры по всей территории США, чтобы обеспечить потребности клиентов и пользователей облачных сервисов.

Кроме того, Intersect сохранит самостоятельность и бренд, оставаясь отдельной от Alphabet и Google, под руководством Шелдона Кимбера. При этом она будет активно взаимодействовать с командой Google по технической инфраструктуре, продолжая работу над существующими и новыми совместными проектами.