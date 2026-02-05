В ходе отчетной конференции компания Alphabet уклонилась от комментариев о новой сделке Google с Apple в области искусственного интеллекта. Прямой вопрос инвестора о влиянии этого партнерства, включая интеграцию технологий Google в Siri, на будущее основного бизнеса компании остался без ответа.

Igor Omilaev/Unsplash

Это молчание примечательно на фоне давних и прозрачных отношений двух гигантов. Ранее, согласно судебным документам, Google стабильно платил Apple значительные суммы — порядка $20 млрд — за статус поисковой системы по умолчанию на iOS-устройствах, получая взамен доступ к миллиардной аудитории.

Последняя же сделка, согласно ряду источников, подразумевает обратный поток средств: Apple может перечислять Google около $1 млрд в год. Однако экономика этого соглашения гораздо менее очевидна, поскольку речь идет не о традиционном поиске, а о технологиях ИИ.

Сейчас Google активно экспериментирует с монетизацией ИИ-сервисов. Компания тестирует размещение рекламы в новом чат-интерфейсе AI Overviews — она может быть интегрирована в ответы ИИ или располагаться под ними. Кроме того, запущен пилотный режим «Покупки с ИИ», призванный упростить оформление заказа через диалоговый интерфейс. Пока эти инициативы носят исследовательский характер, а их коммерческий успех еще предстоит оценить.

При этом в самой индустрии искусственного интеллекта нарастают споры о принципах монетизации. В частности, конкурент Google — компания Anthropic — публично ставит под сомнение рекламную модель, лежащую в основе стратегии OpenAI и самого Google, что добавляет неопределенности в оценку долгосрочных перспектив таких партнерств, как соглашение с Apple.

На конференции руководители Alphabet ограничились лишь общими словами. Генеральный директор Сундар Пичаи заявил, что компания является «предпочтительным облачным партнером» Apple для разработки ее базовых моделей на платформе Gemini. Эти же формулировки повторил коммерческий директор Филипп Шиндлер. Конкретные детали, финансовые условия и стратегические цели сотрудничества в области ИИ раскрыты не были.

