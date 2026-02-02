Туристическая активность россиян в 2025 году значительно возросла: общее количество бронирований через сервис «Яндекс Путешествия» увеличилось на 36% по сравнению с предыдущим периодом. Основной объем спроса — более 90% — пришелся на внутренние направления, что подчеркивает устойчивую тенденцию к путешествиям внутри страны. Подробности — в распоряжении «Инка».

Ross Sneddon/Unplash

Внутри России традиционно высокий интерес сохранялся к крупным культурно-деловым центрам и проверенным курортам. Москва, Санкт-Петербург, а также регионы Краснодарского края и Крым оставались лидерами по абсолютному числу бронирований.

Одновременно с этим наиболее динамичный рост продемонстрировали направления, ориентированные на природный и рекреационный отдых. Республика Алтай показала увеличение числа бронирований на 59%, а Республика Адыгея — на 57% год к году.

В категорию быстрорастущих также вошли Псковская и Смоленская области, где спрос вырос примерно на 50%. Среди городов максимальную положительную динамику зафиксировали Ялта (рост в 2 раза) и Севастополь (рост в 3 раза).

Что касается зарубежных поездок, на них в общей структуре бронирований пришлось около 9%. Безусловным лидером по популярности стала Турция, которая заняла 17% в общем объеме бронирований на заграницу. За ней следовали Беларусь (13%) и Абхазия (7%).

Отдельно отмечается активный рост интереса к Китаю: после введения безвизового режима число бронирований отелей в этой стране во втором полугодии 2025 года увеличилось на 34% по сравнению с первым, что позволило Китаю войти в топ-10 зарубежных направлений.

Значимым трендом года стало активное развитие оздоровительного туризма. Бронирования санаториев во втором полугодии 2025 года выросли на 79% по сравнению с первыми шестью месяцами. При этом аудитория этого формата заметно помолодела: средний возраст отдыхающих снизился до 30 лет.

С точки зрения форматов путешествий преобладали короткие поездки: бронирования на 1–3 дня составили более 85% от общего числа и выросли на 29% год к году. Наиболее распространенным составом путешественников были пары (54% бронирований), однако самый существенный прирост показали групповые поездки от трёх и более взрослых — увеличение на 47%.

В выборе средств размещения гостиницы сохранили лидерство (69% бронирований), но популярность апартаментов устойчиво росла, особенно среди пар и семей. Чаще всего пользователи бронировали объекты без звездной категории, средняя цена за ночь в которых составила 5150 рублей.

В финансовых привычках туристов усилилась склонность к полной предоплате: ее доля приблизилась к 70%, а количество таких бронирований увеличилось вдвое. При этом на 22% выросло использование оплаты частями, которая особенно востребована среди семей с детьми (47% случаев в этой категории).

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.