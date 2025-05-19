Находятся ли забота о будущих поколениях и альтруизм в настоящем в противоречии? Этот вопрос часто возникает в дискуссиях о распределении ресурсов и приоритетах. Распространено мнение, что внимание к отдаленному будущему неизбежно отвлекает от насущных проблем современности. Однако новое исследование бросает вызов этому представлению.

Нелогичный альтруизм

Ученые предположили, что люди, глубоко обеспокоенные благополучием далеких потомков, могут быть также более склонны к проявлению значимого альтруизма в настоящем. В качестве яркого примера такого альтруизма было выбрано донорство органов — действие, требующее серьезных затрат и направленное на спасение жизней здесь и сейчас.

Для проверки этой гипотезы было проведено три масштабных исследования. Первое представляло собой крупный опрос, второе — предварительно зарегистрированный эксперимент, а третье включало сравнение живых доноров органов с контрольной группой людей со схожими демографическими характеристиками.

В ходе исследований измерялись такие конструкты, как «межпоколенческая забота» и «беспристрастное межпоколенческое благодеяние». Эти показатели отражают степень обеспокоенности индивида будущим человечества, независимо от временной удаленности этих будущих поколений.

Забота о будущем

Результаты оказались весьма интригующими. Выяснилось, что более высокий уровень заботы о будущих поколениях устойчиво предсказывал большую готовность обсуждать вопросы донорства органов, более сильное намерение зарегистрироваться в качестве донора и, что самое важное, фактический статус донора.

Эти открытия углубляют наше психологическое понимание того, как проявляется забота о других людях во времени. Они также предоставляют предварительные, хотя и корреляционные, доказательства в пользу нового, теоретически обоснованного пути увеличения числа регистраций доноров.

Оказывается, забота о будущих поколениях и сегодняшняя просоциальность не столько конкурируют, сколько имеют тенденцию усиливать друг друга. Вероятно, в основе обоих явлений лежат схожие когнитивные и мотивационные процессы, связанные с расширением морального круга и способностью сопереживать тем, кто находится на психологической дистанции.

Разрушение теорий

Теории моральной экспансивности предполагают, что моральное беспокойство начинается с самых близких нам людей и постепенно расширяется, охватывая все более отдаленные группы. Данное исследование показывает, что это расширение может происходить не только в пространственном или социальном, но и во временном измерении.

Таким образом, люди, способные испытывать глубокую заботу о неопределенном будущем далеких потомков, также с большей вероятностью готовы пойти на значительные личные жертвы ради спасения жизней незнакомцев в настоящем. Это бросает новый свет на способы решения как насущных глобальных кризисов в области здравоохранения, так и долгосрочных общественных вызовов.

Полученные данные могут иметь практическое применение. Например, кампании по привлечению доноров органов могли бы рассмотреть возможность апеллирования к чувству ответственности за будущее, тем самым активируя глубинные просоциальные мотивы у потенциальных доноров.