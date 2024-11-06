Спустя несколько месяцев после завершения программы Prime Air в Калифорнии компания Amazon сообщила, что начала доставку товаров с помощью беспилотников. Первыми новым сервисом смогут воспользоваться жители Феникса, штат Аризона, сообщает TechCrunch.

Товары можно выбрать в каталоге компании, включая технику, товары для дома, офиса и здоровья, а также уходовые и косметические средства, но вес посылки не должен превышать 2,26 кг. По данным Amazon, на момент запуска сервиса доступны около 50 тыс. наименований.

Перед оформлением заказа покупатели могут выбрать место, куда беспилотник должен доставить посылку. Amazon отмечает, что большинство пользователей сервиса могут рассчитывать на получение товара в течение часа, если доставка будет прямо с места взлета в Толлесоне.

Представители компании сообщают, что данная функция будет доступна в светлое время суток и при благоприятных погодных условиях. «В настоящее время мы не осуществляем доставку дронами ночью, во время сильного ветра или дождя», — уточнили в компании.

Для транспортировки заказов Amazon использует свой новый беспилотник MK30, который недавно был одобрен Федеральным управлением гражданской авиации и может летать за пределами видимости операторов дронов. В компании утверждают, что он может перемещаться в два раза дальше, чем предыдущий беспилотник, на 50% тише и рассчитан на полеты в дождливую погоду.

Amazon также начала использовать MK30 для доставок в Колледж-Стейшен в штате Техас, где компания с 2023 года тестирует доставку рецептурных лекарств с помощью дронов.

Данный проект ранее столкнулся с рядом неудач — от жалоб на шум до препятствий со стороны регулирующих органов и увольнений. Усилия генерального директора Amazon Энди Джассипо сокращению расходов также тормозят развитие сервиса.

Ранее сообщалось, что Uber продолжает устанавливать партнерства в области автономных транспортных технологий. На днях компания сообщила о многолетнем соглашении с Avride, дочерней компанией «Яндекса», которое предполагает использование роботов для доставки по тротуарам и автономных автомобилей на платформах Uber и Uber Eats.