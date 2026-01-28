Американская корпорация Amazon объявила о новом масштабном раунде сокращений, который затронет порядка 16 тыс. корпоративных сотрудников по всему миру. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте компании.

Getty Images / Unsplash

Как следует из сообщения старшего вице-президента Amazon по персоналу и технологиям Бет Галетти, решение стало частью продолжающейся реструктуризации (начали ее осенью 2025 года). В октябре компания уже объявляла о сокращении около 14 тыс. офисных позиций. Таким образом, совокупный объем увольнений в корпоративном сегменте превышает 30 тыс. человек.

В Amazon уточнили, что изменения в первую очередь затронут управленческие, административные и вспомогательные позиции. Компания объясняет этот шаг необходимостью сократить число уровней управления, упростить внутренние процессы и изменить распределение ответственности между командами.

Для сотрудников в США предусмотрен переходный период до 90 дней, в течение которого они смогут подать заявки на другие вакансии внутри Amazon. В случае отсутствия подходящих предложений работникам будут предоставлены выходные пособия, поддержка при трудоустройстве и сохранение медицинских льгот. Условия для сотрудников в других странах будут определяться с учетом местного законодательства.

В компании подчеркнули, что текущий раунд сокращений не означает заморозку найма в целом. Amazon намерена продолжить инвестиции и набор персонала в стратегически важных направлениях, несмотря на ситуацию.

Amazon остается одним из крупнейших работодателей в мире: по итогам 2025 года численность персонала компании превышала 1,5 млн человек, при этом основная часть сотрудников занята в логистике и операционных подразделениях.

