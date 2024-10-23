Подразделение Amazon Web Services (AWS) из Сиэтла заявило, что инвестирует более $500 млн в три проекта, которые находятся в штате Вашингтон, Вирджинии и Пенсильвании. Решение связано с тем, что компания испытывает большую потребность в чистой энергии, поскольку расширяет свои услуги в сфере генеративного ИИ, а также, чтобы добиться нулевых выбросов углерода.

AWS заключила соглашение с Dominion Energy, коммунальной компанией Вирджинии, для изучения разработки малого модульного ядерного реактора (ММР) вблизи существующей атомной электростанции North Anna в Доминионе. При этом Вирджиния считается центром для почти половины всех центров обработки данных в США. Согласно данным, 70% мирового интернет-трафика ежедневно проходит через Data Center Alley, находящийся в северной Вирджинии.

ММР является усовершенствованным типом ядерного реактора с меньшими размерами, что позволяет строить его ближе к сети или транспортировать. Также строительство ММР происходит быстрее по сравнению с традиционными ядерными реакторами. Компоненты модульного реактора будут изготавливаться на заводе, чтобы снизить затраты на строительство. Однако в США до сих пор окончательного хранилища для радиоактивных ядерных отходов. Скотт Бернелл, представитель Комиссии по ядерному регулированию США, заявил, что «никакой конкретной информации» о планируемых ММР регулятору пока не представлено.

«Мы видим потребность в гигаваттах энергии в ближайшие годы, и проектов ветряных и солнечных установок будет недостаточно, чтобы удовлетворить эти потребности, поэтому ядерная энергетика — это отличная возможность, — сказал Мэтью Гарман, генеральный директор AWS.

Amazon также объявила о соглашении с коммунальной компанией Energy Northwest, консорциумом государственных коммунальных служб, о финансировании разработки, лицензирования и строительства четырех ММР в штате Вашингтон. Реакторы будут принадлежать и эксплуатироваться Energy Northwest, но будут поставлять энергию напрямую в сеть, что также поможет питать операции Amazon.

По соглашению Amazon получит право закупать электроэнергию с первых четырех модулей. Но Energy Northwest имеет возможность построить до восьми дополнительных модулей. Эта электроэнергия также будет доступна Amazon и коммунальным предприятиям на северо-западе для питания домов и предприятий.

«Мы хотим, чтобы эти центры обработки данных были построены в Соединенных Штатах по разным причинам, включая соображения национальной безопасности. Нам нужна дополнительная энергия, чтобы иметь возможность сделать это, и мы хотим, чтобы эта энергия была чистой энергией», — сказала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Также весной прошлого года AWS инвестировала в проект ядерной энергетики совместно с Talen Energy, подписав соглашение о покупке ядерной энергии с существующей станции компании Susquehanna Steam Electric Station, атомной электростанции в городке Салем, штат Пенсильвания.

Ранее Google подписала соглашение о получении электроэнергии от небольших ядерных реакторов для нужд ИИ. Соглашение о покупке энергии с реакторов, построенных Kairos Power, было достигнуто всего через несколько недель после того, как стало известно, что Три-Майл-Айленд, место крупнейшей ядерной аварии в Америке, возобновит работу по поставке энергии Microsoft.