Amazon расширяет свои амбиции в робототехнике, приобретая стартап Fauna Robotics, который создает человекоподобных роботов детского размера для дома. Компания планирует использовать опыт Fauna вместе с собственными технологиями, чтобы разрабатывать новые устройства для удобства клиентов.

Boliviainteligente, Unsplash

Компания Amazon подтвердила приобретение стартапа Fauna Robotics, который два года назад основали бывшие инженеры Meta* и Google. Fauna разрабатывает домашних оботов-гуманиодов небольшого размера. Условия сделки не разглашаются, однако известно, что сотрудники Fauna, включая двух основателей, присоединятся к команде Amazon в Нью-Йорке.

В начале 2026 года стартап начал поставки своего первого продукта — двуногого робота Sprout весом 59 фунтов — ограниченному кругу исследовательских и опытных партнеров для тестирования и доработки.

«Мы в восторге от стремления Fauna создавать функциональных, безопасных и интересных роботов для всех, — говорится в заявлении представителя Amazon. — С опытом Amazon в области робототехники и многолетним опытом завоевания доверия клиентов в розничной торговле и производстве устройств мы с нетерпением ждем возможности придумать новые способы сделать жизнь наших клиентов проще и удобнее».

Это уже второе приобретение Amazon в сфере робототехники в этом месяце. Ранее компания купила швейцарский стартап Rivr, известный своим роботом-доставщиком, способным подниматься по лестнице. Условия этой сделки также не разглашаются.

*Meta — запрещена на территории России и признана экстремистской

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.