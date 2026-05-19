Amazon представила новую функцию для голосового ассистента Alexa+ — Alexa Podcasts. Она позволяет генерировать аудиоэпизоды на любую тему по текстовому или голосовому запросу пользователя. Функция начала распространяться среди пользователей в США 19 мая. Никакой предварительной подготовки — загрузки документов, сценариев или плана выпуска — от пользователя не требуется.

После запроса Alexa+ сама исследует тему, собирает структуру эпизода и предлагает пользователю настроить длину, тональность и фокус материала. Готовый подкаст озвучивают ИИ-голоса, а уведомление о завершении приходит на устройства Echo Show и в приложение Alexa. Эпизоды сохраняются в разделах «Музыка» и «Другое», чтобы их можно было послушать позже.

Alexa+ больше не ограничивается ответами на вопросы и управлением умным домом: теперь он постепенно превращается в инструмент для создания контента. Генерация подкастов — один из первых шагов в эту сторону: Alexa+ не просто отвечает пользователю, а сама собирает и озвучивает полноценный аудиоэпизод.

Вопросы к достоверности автоматически сгенерированного аудио, особенно в новостях и сложных темах, Amazon пытается закрыть через партнерства с крупными редакциями. Среди них — Associated Press, Reuters, The Washington Post, Time, Forbes, Politico, USA Today, издательские дома Conde Nast и Hearst, Vox Media и более 200 местных газет в США. Компания утверждает, что благодаря этим соглашениям Alexa+ получает доступ к актуальной информации в режиме реального времени.

Автоматическая генерация аудио затрагивает интересы и традиционных подкастеров, и журналистов. Их материалы могут использоваться как источники для новых ИИ-эпизодов, но прямой монетизации для авторов такой формат не предполагает.

В дальнейшем Amazon планирует расширять форматы персонализированного аудио. Компания изучает возможность создавать новостные брифинги и выпускать контент на основе документов и данных, которые пользователи будут загружать сами.

