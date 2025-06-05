Компания Amazon готовится к внедрению роботов-доставщиков, которые начнут заменять курьеров-людей уже в 2025 году. Основная проблема, которую Amazon стремится решить, – это повышение скорости, точности и снижение затрат на доставку «последней мили». Внедрение роботов рассматривается как ключевое решение для оптимизации этих процессов.

Для подготовки к этому нововведению Amazon не только разрабатывает новые ИИ-модели, но и создает специальную тестовую среду под названием «парк гуманоидов» в Сан-Франциско. Этот объект будет имитировать реальные условия доставки, включая такие препятствия, как дверные проемы, лестницы и даже стационарный электрический фургон Rivian. Цель состоит в том, чтобы роботы научились ориентироваться в непредсказуемых и сложных городских условиях, например, обходя пешеходов или маневрируя в узких пространствах.

На начальных этапах Amazon будет использовать аппаратное обеспечение от сторонних робототехнических компаний, таких как Unitree Robotics. Робот Unitree G1 может стать одним из первых испытуемых. Работая с различными моделями роботов, Amazon сможет собрать более широкий набор данных для обучения своего собственного ИИ. В будущем компания планирует загружать этих человекоподобных роботов в свой растущий парк электрических фургонов Rivian, чтобы они могли самостоятельно доставлять посылки до дверей клиентов.

Этот переход к автоматизированной доставке вызывает широкие дискуссии о будущем занятости в сфере логистики. Хотя Amazon подчеркивает, что ее нынешние складские роботы предназначены для помощи людям и повышения безопасности, долгосрочная цель замены курьеров-людей машинами может привести к значительным изменениям в структуре рабочей силы.

Инвестиции Amazon в автоматизацию подчеркивают фундаментальную трансформацию в логистике электронной коммерции. Стремление к более быстрой доставке, большей точности и снижению затрат является движущей силой этих изменений. Внедрение роботов-доставщиков – это не просто технологический эксперимент, а стратегический шаг, направленный на укрепление позиций Amazon на рынке и формирование будущего индустрии доставки.