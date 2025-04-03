Компания Amazon «в последнюю минуту» подала заявку на покупку американского подразделения TikTok у китайской ByteDance. Об этом сообщило The New York Times.

По данным издания, Amazon направила предложение вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и министру торговли страны Говарду Латнику. При этом, стороны, участвующие в переговорах о сделке по TikTok, не воспринимают заявку онлайн-ретейлера всерьез.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по продаже американского сегмента TikTok будет заключена до 5 апреля. Потенциальными покупателями платформы являлись Microsoft, Oracle и миллиардер Илон Маск.

В прошлом году Верховный суд США постановил, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку подпадает под юрисдикцию Коммунистической партии Китая.

В мае 2024 года Джо Байден подписал законопроект, согласно которому соцсеть заблокируют в США, если она не будет продана американской компании до 19 января 2025 года.

Социальная сеть TikTok, насчитывает 170 млн пользователей в США. Хотя у компании есть собственная платформа электронной коммерции, известная как TikTok Shop, многие блогеры призывают людей покупать продукты на Amazon, что дает инфлюенсерам возможность заработать.

Ранее Amazon пыталась создать аналог TikTok под названием Inspire в своем собственном приложении. Внутри компании это была громкая инициатива, но ее оценили как неудачную в плане привлечения покупателей. В этом году компания удалила ее из приложения.

Amazon — не первый ретейлер, проявивший интерес к китайской платформе. В 2020 году, когда TikTok впервые подверглась давлению, Microsoft и Walmart заявляли о желании приобрести компанию.

Однако Amazon станет самым заметным претендентом на покупку соцсети, которая также привлекла интерес миллиардера Фрэнка Маккорта, а также Джесси Тинсли, основателя компании Employer.com.

В TikTok утверждают, что платформа не продается, отчасти потому, что, по словам представителей компании, китайское правительство заблокировало бы сделку.